Egy hiba miatt teljesen megbolondulhat a WhatsApp

Súlyos hibát fedeztek fel a WhatsApp csevegőben, ami nemcsak a beszélgetések előzményeit tüntetheti el, de akár a készüléket is megbolondíthatja. A sebezhetőségre a Check Point kiberbiztonsági cég szakértői figyeltek fel, akik megállapították, hogy a bug kihasználásával valódi káosz idézhető elő a csoportos beszélgetésekben.

A szakértők vizsgálata szerint a hiba miatt összeomolhat az app, azután is, hogy újra megnyitották, ami hurkot idézhet elő. Ezen felül a felhasználó nem tud visszatérni a csoportba, továbbá minden leírt és megosztott adat hozzáférhetetlen lesz számára. A csoportot nem lehet visszaállítani az összeomlás után, így sok esetben a törlés a megoldás.

A most nyilvánosságra hozott bugot még augusztusban fedezték fel a kutatók, arról tájékoztatták a fejlesztőket is, akik csak most adták ki a szükséges javítást. Ha Ön is használja az applikációt, mindenképpen töltse le a legutóbbi verziót, és rendszeresen frissítsen a közeljövőben is a hasonló problémák elkerülése érdekében.

(Kiemelt kép: AFP)