Zseniális szívatást talált ki a tolvajoknak a NASA exmérnöke

A statisztikák szerint az Egyesült Államokban naponta átlagosan 1,7 millió csomagot fújnak meg az enyveskezű tolvajok, egyenesen a verandáról. A NASA korábbi mérnöke, Mark Rober szintén vált már áldozatává bűnözőknek 2018-ban, egy alkalommal még felvétele is volt az elkövetőről, de a rendőrség nem igazán foglalkozott a felelős kézre kerítésével.

Ezért úgy döntött, hogy mérnöki tudományát kamatoztatva legalább bosszút áll a pofátlanokon egy házilag barkácsolt csillámbombával. A glittert lövellő, fingharsonát is tartalmazó bombát nemrég továbbfejlesztette, a Glitter Bomb Trap 2.0 működéséről pedig egy videót is feltöltött a YouTube-ra. A korábbi verziónál még visszaszámláló hang is felcsendül, ha a csalicsomag illetéktelen kezekbe került, a második változat már rendőrszirénát hallat.

Rober nem bízta a véletlenre a dolgot, egyszerre többet is készített a csillámos csalicsomagokból, majd azokat szétküldte önkéntes segítőinek. A YouTube-on közzétett videójában még Macaulay Culkin is feltűnik.