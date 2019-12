Kínában már telefont se lehet venni anélkül, hogy megfigyeljenek

Vasárnap újabb furcsa törvény lépett érvénybe Kínában: a lakóknak már akkor is arcszkenneléssel kell azonosítaniuk magukat, ha telefont vesznek egy szolgáltatónál, vagy előfizetést vásárolnak, ez a lenyomat pedig természetesen bekerül egy állami adatbázisba. A cél, legalább is a kínai kormány szerint, az, hogy csak kínai állampolgárok vásárolhassanak előfizetést, és hogy megvédjék a polgárok törvényes jogait és érdekeit a kibertérben – írja a BBC.

Az teljesen általános, hogy egy előfizetést vásárlónál igazolni kell a személyazonosságot, itthon is ezt tesszük a személyi igazolvánnyal. Csakhogy Kínában egy lépéssel tovább mennek – 2017-ben például mindenkinek ugyanúgy személyi igazolvánnyal kellett bizonyítaniuk a személyazonosságukat ahhoz, hogy posztolni tudjanak a netre.

Kínában a legtöbb ember a telefonjáról netezik, így a kínai kormány ezzel az új azonosítási módszerrel szeretné biztosítani, hogy mindenkit nyomon tud követni, aki használja a telefonját, és aki az eszközről posztol az internetre. Ez persze egyrészt ijesztő, hiszen a kínai megfigyelőállam egyre tovább terjeszkedik, másrészt a kiberbiztonságot is elősegíti, hiszen így nehezebb lesz a netes csalásokat kivitelezni.

Az arcszkennelős telefonvásárlást még szeptemberben jelentették be az országban, és most lépett érvénybe a határozat – bár a helyi média nem csinált belőle nagy ügyet, a közösségi médiában elég nagy visszhangot kapott a dolog. Az egyik dolog, amitől az ellenzők félnek, hogy a viszonylag gyakori adatszivárgásokban most már nemcsak a telefont birtoklók nevét, de az arcát is láthatják majd a tolvajok.

Persze annyira nem meglepő, hogy ilyesmit Kínában bevezetnek: az országban szépen lassan kialakul a kreditrendszerre alapuló megfigyelőállam, aminek még ez az egyik enyhébb megjelenési formája.