Már a gyerekeket is megcélozná a Revolut

A Revolut múlt héten jelentette be, hogy elérte a 250 ezer felhasználót Magyarországon, ami nyolcszoros növekedést jelent az év elejéhez képest. A vállalat azért tudta ilyen gyorsan bővíteni táborát hazánkban, mert lehetővé teszi felhasználóinak, hogy kiemelkedően jó valutaárfolyamon tudjanak külföldön vásárolni vagy egy másik országba pénzt utalni. A Revolut alkalmazásban emellett valutaváltásra, kriptovaluta vásárlására, illetve eladására is van mód, nemrég pedig a jutalékmentes tőzsdei szolgáltatás is lehetővé vált.

A cég következő nagy dobásának a Revolut Youth ígérkezik, ami kvázi egy gyerekeknek (7-18 éves korosztálynak) szánt bankkártya – írja az Index. A Revolut felhasználói a saját fiókjukhoz hozzárendelve egy saját számlát és kártyát adhatnak a csemetének, de természetesen a teljes kontroll az ő kezükben marad. A gyerekek egy kifejezetten az ő részükre fejlesztett kezelőfelületen láthatják majd a számlainformációikat és egyenlegüket, de az ötlet nem is itt rejtőzik.

A csemete fiókjához ugyanis extra feladatokat rendelhetnek hozzá, például fűnyírást, takarítást, amiért a gyerkőc megkaphatja jutalmát, egyenesen a számlára utalva. Az is beállítható, hogy a zsebpénzt hetente vagy havonta utalja át a rendszer. A szülők így egyben pénzügyi tudatosságra is nevelhetik a gyerekeket.

Érdemes hozzátenni, hogy amint a kiskorú betölti a 18. évét, automatikusan a fő platform felhasználójává válik. Több felmérés szerint is jellemző, hogy a legtöbb ügyfél élete végéig ahhoz a bankhoz ragaszkodik, amelyiknél először nyitott számlát még fiatalon, így sok banknak éri meg a rövidtávú bevételekről való lemondás a hosszú távú lojalitásért cserébe.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy mikor indul el a szolgáltatás, az eddigi források 2019 végét, 2020 elejét említenek.