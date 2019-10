Idén mindenki gyilkos bohócnak akar öltözni

Egy rakás hasznos újdonságot vezetett be a Google

A Google Trends minden évben nyilvánosságra hozza, hogy melyek lesznek a keresések alapján a legnépszerűbb halloweeni jelmezek. Általában minden évben az éppen aktuális sikerfilm és a legnépszerűbb játékok befolyásolják a rangsort, és ez idén sem volt másképp. A Google a halloweeni bulik alfájából és omegájából, az Egyesült Államokból hozta a listát.

Az Boszorkány Pókember Dinoszaurusz Utódok Bohóc Fortnite Chucky 1980-as évek Unikornis

A Google szerint Pókember és az unikornisok is rendszeres kedvencek, amelyekre régen is sokat kerestek rá a beöltözni vágyók. A keresőóriás nemcsak a felnőtt kosztümöket kutatta ki – a kisállat-jelmezekről is készített összeállítást. Eszerint a Chucky, az evok, a pók és a Pennywise jelmezek voltak a legnépszerűbbek. Érdekes, hogy megháromszorozódott a “demagorgon kisállat-jelmez” keresés a tavalyi évhez képest, hála a Stranger Thingsnek.