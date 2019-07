Nem fogja elhinni, hogy ez a kép valójában nem is színes

Twitteren bukkantak fel azok a képek, amelyek izgalomban tartják jelenleg a fél internetet: a fekete-fehér fotókat a szemünk színesnek látja, annak ellenére, hogy csak néhány színes rács szeli át őket. Az optikai csalódás oka nagyon egyszerű: az agyunk nem azt látja, ami valóban a képen van, hanem kiegészíti azt egy várható eredménnyel, ami ebben az esetben egy színes kép.

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.

What you “see” is what your 🧠 predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw

— Lionel Page (@page_eco) July 27, 2019