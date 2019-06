Remek telefon az Asus Zenfone 6, de a különleges kamera okozhat gondokat

Az Asus Zenfone 6 legnagyobb újdonsága a különleges kamerarendszer, ami egyszerre funkcionál elő- és hátlapi megoldásként. Ennek hála nemcsak a szenzorszigetnek inthetünk búcsút, de a szelfizés is csúcsminőségűvé válik. Csakhogy az Asus nem számolt azzal, hogy ez a mechanikus szerkezet mennyi problémát rejt magában. Hetekig nyúztuk a készüléket, aminek akad néhány kellemetlen tulajdonsága. A flip kamera ennek ellenére jó irány, de bőven van mit fejleszteni rajta.

Rengeteg embert zavar a telefonok képernyőjén lévő szenzorsziget, és egy ideje a gyártók is törekednek arra, hogy végre semmi ne harapjon ki használható részt az a telefonok előlapját elfoglaló képernyőből. Ennek elkerülésére már számos megoldás létezik, és a Zenfone 6-tal az Asus is beállt azok sorába, akik leszámolnak a szenzorokat rejtő kis betüremkedéssel: a tajvani cég olyan megoldással rukkolt elő, ami a hátsó kamerákat fordítja át szelfikamerává. Ezzel a módszerrel ráadásul két legyet ütöttek egy csapásra, hiszen így az előlapi kamerák jellemzően rosszabb képminőségét is orvosolja a telefon.

Ez alapvetően jól hangzik, viszont már az elején érdemes tisztában lenni azzal, hogy nem csak pozitív hozadéka van az úgynevezett flip megoldásnak: tapasztalataink alapján alkalmanként érthetetlenül felforrósodik tőle a hátlap, ráadásul a kamerát kezelő szoftver sem tökéletes.

Pedig szép telefonról van szó, bár az aktuális trendeknek megfelelően kicsit nagy: a 159,1 x 75,4 x 9,2 milliméteres dimenzióival női kézben nem annyira kényelmes, a 190 grammos súlynak ugyanakkor megvan az a tagadhatatlan előnye, hogy nem fordul ki olyan könnyen az ujjaink közül. A váz masszív alumíniumból készült, elöl és hátul pedig ott a Gorilla Glass, viszont ezúttal

búcsút inthetünk a körkörös Asus-mintának, ami szépen megkülönböztette a gyártó telefonjait a konkurenciától.

Nekem ez hiányzott, bár az kétségtelen, hogy a szürke hátlapon türkizkék színnel megjelenő Asus felirat sem néz ki olyan rosszul. A nálam jár modell Midnight Black néven található meg a boltokban, de létezik belőle egy Twilight Silver fantázianevű fehéres-ezüstös változat is. Külleme alapján a Zenfone 6 egy kifejezetten komoly készülék, rikító, feleslegesen színes dizájnbeli megoldások nélkül.

Szemet gyönyörködtető kijelző, brutális az akkumulátor

A telefon jobb oldalán találjuk az összes gombot: képernyőzár, hangerőszabályzó, illetve a Google Asszisztens dedikált kapcsolója, ami a fotó alkalmazást megnyitva exponálásra is használható. Bal oldalon találjuk a SIM-tálcát, amibe két kártya helyezhető, valamint egy microSD, amivel 1 TB-ig bővíthető a készülék tárhelye. A hátlapon ott van az ujjlenyomat-olvasó, ami remekül működik, szinte mindig felismer, talán még nem is találkoztam ennyire pontos rendszerrel, mióta a technológia telefonokon is elérhető. Végezetül a hátlapon ott van az említett flip kamera, ami két egységet takar: egy 48 megapixeles (f/1.79), Sony IMX586 szenzort, és egy 13 megapixeles, 125°-os, nagylátószögű kamerát.

A telefon képernyője szemet gyönyörködtető, az IPS LCD érintőképernyő 16 millió színt különböztet meg – ez tényleg látszik is rajta. Ráadásul nagy is, 1080×2340 pixeles felbontással, és a látványba nem zavar be semmiféle szenzorsziget, így videót nézni például kifejezetten jó rajta. Az operációs rendszer Android 9.0 Pie, ami a Qualcomm Snapdragon 855-es processzornak és a 6 GB RAM-nak hála kifejezetten gyors, ilyen szempontból egy panaszos szavunk sem lehet a készülékre. Háttértárból 128 GB állt rendelkezésünkre, és ez így egyben mindennapos használatra bőven elég, de ha valaki többre vágyik, az szerezhet 8 GB memóriával és 256 GB tárhellyel szerelt változatot is.

A Zenfone 6 kapcsán a legtöbbet a kameráról érdemes beszélni, de fontos megemlíteni azt is, hogy az akkumulátor és annak hatékonysága brutálisan jó. A gyártó szerint 624 óra készenlétet, és 33 óra beszélgetést bír el egy töltéssel (ami egyébként gyorstöltővel kicsit lassabb, mint amihez az ember hozzászokott, de nagyobb aksi, hosszabb töltés), és ezeket a számokat simán el is hisszük. Egy nyaralás alkalmával teszteltük, hogy pontosan mire képes az 5000 mAh-s aksi a melegben, fényképezgetve, folyamatosan netezgetve és térképet használva. Mindezt napi szinten nagyjából 15-16 órán keresztül műveltük, de a mobil estére még így nagyjából 15%-os töltöttséget produkált, pedig tényleg

nem kíméltük: erről ment a navigáció a kocsiban, legtöbbször még a zene is, ráadásul az egész társaság ezzel a mobillal fotózgatott.

Utóbbi nem véletlen, ugyanis a Zenfone 6-tal gyönyörű képek készíthetők, annak ellenére is, hogy a tajvani gyártó nem érezte szükségét annak, hogy a legnagyobb konkurensekhez hasonlóan három vagy akár négy szenzort építsen a készülékbe a képalkotáshoz.

Jók a fotók, de van itt bár bökkenő

A 48 megapixeles és 13 megapixeles másodlagos kamera remek fotókat készít, a széles látószögnél kisebb a torzítás, mint a korábbi modelleknél, a színek és az élesség is szemet gyönyörködtetőek. Már persze akkor, ha bekapcsol a rendszer, mivel a hardveres megoldásnak köszönhetően néha megbolondul a szoftver: az alkalmazás elindul, de nincs kép, és szelfire váltva a kamera sem ugrik fel. Ezzel párhuzamosan megmagyarázhatatlan felforrósodást is produkált a készülék, még lezárt állapotban is, amin csak az segített, ha kiléptünk a fotós appból, esetleg újraindítottuk a telefont. A Zenfone 6 mentségére szóljon, hogy nagyjából három hétig teszteltem, ez idő alatt rengeteget fotóztam vele, viszont csak 4-5 alkalommal futottam bele ebbe a problémába.

A melegedés viszont alapból gyakori jelenség a telefonnál, a navigációs alkalmazás használata közben például jellemzően már-már ijesztően forrósodik a váz, de a – használatból adódóan – legtöbbször a fotózásnál jön elő a probléma. Huzamosabb használatnál ezt úgy hidaltuk át, hogy a kocsi légkondijával hűtöttük a készüléket, ami viszont messze nem a legideálisabb megoldás.

Emellett a flip kamera sem tökéletes. A modul képes 180 fokban megfordulni, és szelfikameraként funkcionálni – már persze akkor, ha a technika úgy dönt, hogy hajlandó működni. Ennél is nagyobb baj viszont, hogy a szerkezet néha nem csukódik vissza rendesen, lötyög, méghozzá zavaró kattogás kíséretében, ami csak úgy küszöbölhető ki, ha újra szelfimódba kapcsoljuk, majd vissza. Ettől először komolyan megijedtem, aztán megszoktam, mert a használatot nem befolyásolja, de az biztos nem normális, hogy egy vadiúj telefon ilyet produkál.

Nem nehéz elképzelni, mi lesz pár hónap használat után.

A modulról egyébként érdemes tudni, hogy a készülékben egy G-szenzor érzékeli a gyorsulás mértékét, így a Flip kamera automatikusan visszatér a biztonságos helyzetbe, ha a telefon zuhanni kezd. Persze nem mindegy, milyen magasról zúg le: a kamerának 120 centiméter felett van elég ideje visszazáródni.

A hangminőségen erősen javítottak

A Zenfone 6 nagy előnye még a korábbi modellekhez képest, hogy végre normális hangerőt és hangminőséget produkál. Én egy Zenfone 5z-t használok a mindennapokban, és a kettő között ég és föld a különbség – természetesen az új mobil javára, hiszen az 5z ilyen fronton bőven az átlag alatt teljesít. Mindennapi használathoz a Zenfone 6 hangereje már bőven elég, emellé szépen szól, és kihangosítva sem torzít, mint a korábbi Asus telefonok.

Ahogy azt fentebb már fejtegettük, a különleges kamera elég nagy rizikófaktor, de ezt leszámítva egy erős és szép telefonról van szó, amit könnyű és jó használni, lehetetlen gyorsan lemeríteni, ráadásul remek fotókat készít – már ha épp nem vacakol a rendszer. Ha maradt volna a szenzorsziget és a hagyományos szelfikamera, akkor egy rossz szavam sem lenne, de a flip gyenge pontjainak ismeretében nem merem teljes magabiztossággal ajánlani a készüléket – pedig a 189 000 forintért amúgy jó vétel lenne.