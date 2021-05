Napjaink egyik legjobb androidos mobilja lett az Asus ZenFone 8

Évek óta tartó trend, hogy ha kifejezetten erős hardverrel szerelt mobilra vágyunk, akkor muszáj megbarátkoznunk az egyre nagyobb és nagyobb kijelzőkkel, hiszen bár akadnak kompaktabb telefonok a piacon, ezekbe sosem a legjobb komponensek kerülnek. Ezzel megy szembe a frissen bejelentett Asus ZenFone 8, ami hat hüvelyknél kisebb képernyő mellett kínál Snapdragon 888 processzort, akár 16 GB RAM-ot és 120 Hz-es AMOLED kijelzőt. És nem csak ezért lehet szeretni.

Az okostelefonok évről évre többet tudnak, és ezzel párhuzamosan egyre nagyobbak. Csak a példa kedvéért: a Samsung Galaxy S21+ kijelzője 6,7 hüvelykes (161,5 x 75,6 x 7,8 mm), míg a Xiaomi Mi 11 képernyője 6,8 hüvelykes (164,3 x 74,6 x 8,1 mm), a OnePlus 9-é pedig 6,5 hüvelykes (160 x 74,2 x 8,7 mm). És ezek még csak nem is a legnagyobb készülékek, mert az S21 Ultra és a Mi 11 Ultra például vastagabb, mint az említett modellek. Csúcsmobilok, amik hatalmasak, alig férnek el egy zsebben, le is húzzák azokat, és bár a nagy kijelző sokszor áldás, de a használatuk olykor kényelmetlen és sokan nem is feltétlenül érezzük szükségét, hogy ekkora telefonunk legyen.

Bár kisebb modellek is akadnak az említett gyártók kínálatában, de jellemző, hogy a kompaktabb telefonok esetében kompromisszumokat kell kötni, és méretre még ezek sem kicsik, hat hüvelyk alatt szinte nem is találunk kifejezetten erős androidos mobilt. Ezen változtat az Asus, hiszen a frissen bejelentett ZenFone 8 a sokak által irigyelt iPhone 12 méreteihez közelít, miközben a burkolat alatt kifejezetten erős hardver igyekszik kielégíteni minden igényünket. A barátságos méret érdekében ugyan itt is le kell mondani néhány dologról, de a tajvani gyártó üdvöskéje még így is az egyik legjobb androidos telefon, amit a közelmúltban kézbe vettünk.

Asus ZenFone 8

Ami azonnal feltűnt mindenkinek, hogy mennyire kompakt ez a mobil. A ZenFone 8 mindössze 148 mm magas, 68,5 mm széles és 8,9 mm vastag, tehát kicsit magasabb és vastagabb, viszont keskenyebb, mint az említett iPhone 12. Kényelmes fogni, egy kézzel is biztonságosan használható, az összeszerelés minősége parádés, és bár az előlapi kávák nagyobbak, mint az aktuális csúcstelefonok esetében, de innen sem hiányzik a kellemesen hűs üveg hátlap. Utóbbit mondjuk bármikor kérdés nélkül elcserélném kevésbé sérülékeny, de minőségi műanyagra.

A kijelző 5,9 hüvelykes, 2400 x 1080 pixel megjelenítésére képes, 1100 nit fényerőt kibocsátó, HDR10+ kompatibilis és 120 Hz-es AMOLED panellel. A színek megjelenítése és a kontraszt kiváló, a képernyő még erős napsütésben is vígan használható, és a magas képfrissítésnek hála minden olyan gördülékenyen történik rajta, hogy azt öröm nézni. Utóbbi természetesen beállítható automatikusra, mikor a szoftver a helyzetnek megfelelően lövi be az aktuális értéket, de a konstans 120 Hz mellett az aksi kímélése érdekében választható akár a 90 és a 60 Hz is.

A mobilban egy 4000 milliamperórás telep kapott helyet, ami esetünkben két napig simán bírta a gyűrődést, ráadásul vannak hozzá szuper szoftveres funkciók. Az akkumulátor élettartamának érdekében éjszakára beállíthatjuk, hogy lassan töltsön a telefon (hiszen alvás közben minek siettetni az energiaátvitelt), sőt akár azt is megszabhatjuk, hogy 80-90 százaléknál álljon le a folyamat. A maximum töltési sebesség 30 watt, amivel fél óra alatt nulláról 60 százalékra pumpálható a telefon, és a dobozban ehhez találunk is egy kompatibilis töltőfejet. Vezeték nélküli töltésre ugyanakkor nincs lehetőség: az Asus filozófiája az, hogy az ehhez szükséges komponensek helyett inkább tesznek nagyobb telepet a telefonba, a jobb üzemidő érdekében.

Ami a hardvert illeti, a gyártó tényleg nem fukarkodott semmivel. A burkolat alatt egy csúcskategóriás Snapdragon 888 processzor kapott helyet, méghozzá egy Adreno 660 grafikus chip, 256 GB háttértár és 16 GB RAM társaságában. Utóbbit ugyan túlzásnak érzem, de a mobil elérhető 6 és 8 GB memóriával és 128 GB háttértárral is. Azzal ugyanakkor érdemes előre számolni, hogy a tárhely bővítésére nincs lehetőség.

Teljesítményben a ZenFone 8 az aktuális csúcsmobilokkal vetekszik:

az Antutu benchmark programmal rendszeresen 750 000 pontos értékeket kaptunk, de arra is volt példa, hogy bőven 800 000 felé szaladt a számláló. A hardver a mindennapi feladatokat gond nélkül ellátja, és a komolyabb mobiljátékok sem okoznak neki problémát. A készülék emellett tudja az 5G-t, adott a Wifi 6, a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, az NFC, a dual SIM és a Bluetooth 5.2. Támogatja továbbá az LDAC kodeket, és a két hangszórónak hála a hangzás is olyan, amit bármelyik jóval drágább készülék megirigyelhetne. Emellé jön az IP68 szabvány szerinti por- és vízállóság és a jack csatlakozó, utóbbi a telefon tetején kapott helyet. Aki keresné, a LED értesítő sem hiányzik, csak ezúttal a mobil legaljára került az USB-C csatlakozó mellé.

Csak két kamera…?

Manapság a csúcstelefonok az egyre növekvő kameraszigetekkel és az egyre extrémebb funkciókkal (helló 120x digitális zoom) igyekeznek felhívni magukra a figyelmet, a középkategóriában pedig trenddé vált, hogy a telefonok hátlapjára erőltetnek egy jobbára használhatatlan makró kamerát, hogy két lencse helyett három szerepelhessen a termékfotókon. Az Asus nem ment bele ezen játékba, részben azért, mert a készülékházban egyszerűen nincsen hely annyi kamerának, mint a nagyobb modellek esetében. Ennek megfelelően csak két egységet kapunk: egy 64 megapixeles Sony IMX686 szenzort, illetve egy 12 megapixeles széles látószögű modult (Sony IMX363), ami makróként is használható, ha valakinek esetleg erre van igénye.

Ez karcsúnak tűnhet az aktuális csúcstelefonokhoz képest, a látszat viszont csalóka, hiszen a minőségi szenzoroknak hála mindkét kamera megállja a helyét, remek fotók lőhetők velük, és a fő egység éjszaka sem vall szégyent. Videós téren adott a 8K felbontás, 24 képkocka per másodperc sebességgel és elektronikus képstabilizálással, 4K-nál pedig jön a 60 fps, 1080p-ben pedig a HyperSteady segítségével már rendesen stabilizált felvételek is lőhetők, 30 vagy 60 fps-sel.

Mindemellé egy egészen kiforrott kameraszoftver dukál, amiben nemcsak tisztességes Pro módot kínál, de testre is szabható a felület, és vannak olyan remek funkciói, mint például a vízszintező, ami mindig szépen megmutatja, hogy miképp tartjuk a telefont. Apróság ugyan, láttuk már ilyet máshol is, de mégis nagy segítség a megfelelő felvételek elkészítésében.

Hiánypótló

Az Asus évek óta jelen van a mobilpiacon, korábban is igyekezett különleges megoldásokkal helyt állni a rendkívül erős mezőnyben, de eddig sosem rukkoltak elő olyan hiánypótló modellel, mint a ZenFone 8. Végre egy telefon, ami nem drabális, alig láthatóan elfér a zsebben, egy kézzel is kényelmesen használható, ugyanakkor van benne szufla rendesen, és kivitelezésben sem marad le a konkurenciától. Nem is emlékszem, hogy mikor volt a kezemben utoljára olyan, 6 hüvelyk alatti androidos telefon, ami ennyire pozitív hatással lett volna rám az első pillanattól.

Asus ZenFone 8 Flip Az Asus nemcsak a ZenFone 8-at leplezte le május 12-én, de a ZenFone 8 Flip nevű készüléket is, ami egy újabb átforduló kamerákkal dolgozó okostelefon. Ez már nem egy kompakt telefon, 6,67 hüvelykes az AMOLED kijelző, a mérete pedig 165 x 77,28 x 9,6 mm, ami mellé egy 5000 milliamperórás aksi dukál. A hátulról előre forgó kameraegységen három szenzor kapott helyet: egy 64 megapixeles Sony IMX686, egy 12 megapixeles széleslátószögű egység (Sony IMX363), továbbá egy 8 megapixeles OmniVision kamera.

Persze vannak kompromisszumok: nincs tárhelybővítés, nincs vezeték nélküli töltés, és 280 ezer forintért furcsa lehet, hogy csak két kamerát kapunk. A telefotó egység hiányát tekintve viszont mindenki tegye a szívére a kezét, és őszintén gondolkodjon el azon, valójában hányszor volt szüksége arra, hogy nagyítson a mobil kamerájával? Véleményem szerint ezek a hiányosságok abszolút elviselhetők a bivalyerős hardver, a csúcskijelző és a kiváló méretek fényében.

Az Asus mindezt ráadásul teljesen korrekt árazással fejelte meg. Itthon a 8 GB / 128 GB-os verzió ára 280 ezer forint, viszont a készülék itthon is megvásárolható lesz early bird akcióban 240 ezer forintért. A 8 GB / 256 GB-os modell ára 290 ezer, míg a brutális 16 GB / 256 GB-os változatért 320 ezret kell fizetni. Ez nem kevés pénz, de nem szabad elfelejteni, hogy ez kevesebb, mint az év elején piacra dobott Samsung Galaxy S21 indulóára, ahol csak 8 GB RAM-ot és 128 GB háttértárat kaptunk, és az Asus esetében a mobilért kért összegben benne van a megfelelő teljesítményű töltőfej, továbbá egy teljesen korrekt és ízléses tok is.

Asus ZenFone 8 specifikációk: