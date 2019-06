Így működik az idei Call of Duty nagy újítása

Mint korábban beszámoltunk róla, bejelentették az új Call of Duty érkezését, a 2019-ben megjelenő játék Call of Duty: Modern Warfare címmel kerül majd a boltokba. Arról is írtunk, hogy az új epizódban a franchise történetében először cross-play-re is lesz lehetőség: a többszereplős módban a különböző eszközt használó játékosok egymás ellen is megmérkőzhettek.

Candice Capen, a játék producere egy tweetben árult el részleteket a rendszer működéséről – írja a Dexerto. Az egyik rajongó arra volt kíváncsi, hogy a cross-play csak a konzolosokra (azaz az Xbox- és PlayStation 4-használókra) vonatkozik-e, vagy a PC-sek is bekapcsolódhatnak.

Capen reakciója alapján a felhasználók mindenkivel játszhatnak majd.

Korábbi sajtóértesülések szerint a Call of Duty: Modern Warfare-ben csak azonos bemenetelt használó játékosokkal lesz lehetőség megmérkőzni. Ez azt jelenti, hogy a kontrolleresek csak kontrolleresek, míg a PC-sek csak PC-sekkel játszhatnak.

Capen tweetje ennek ellenkezőjére utal, hivatalos megerősítés ugyanakkor még nem érkezett. Június közepén a 2019-es E3-on remélhetőleg újabb részletek fognak kiderülni a rendszerről.