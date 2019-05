Bejelentették az új Call of Dutyt, visszatér a Modern Warfare

Ma hivatalosan is leleplezik az új Call of Dutyt, a címét már tudjuk

Ahogy arról már írtunk korábban, idén sem maradunk Call of Duty-játék nélkül, és az Activision kiadó csütörtök este hivatalosan is leleplezte a 2019-es epizódot, ami Call of Duty: Modern Warfare címmel kerül a boltokba október 25-én. Ellentétben a tavaly kiadott Black Ops 4-gyel, ezúttal kapunk egyjátékos kampányt, amiben visszatér egy ikonikus karakter, Captain Price, aki a rajongóknak egyaránt ismerős lesz az eredeti Modern Warfare trilógiából és az első két Call of Dutyból.

A bejelentés mellé megérkezett első előzetes is, amiből világos, hogy a sztori napjainkban játszódik, többek között Európában és a Közel-Keleten, de ennél több nem derül ki történetről, azon kívül, hogy jó pár fedett küldetésben kell majd részt venni – a valós játékmenetből szintén kevés ízelítőt kaptunk.

A fejlesztésért az Infinity Ward felel, a játékot teljesen új grafikus motor hajtja, ezúttal is kapunk többszereplős módokat, lesz kooperatív lehetőség is, ugyanakkor arról nem szól a fáma, hogy visszatér-e a Black Ops 4-ben megismert battle royale játékmód. A megjelenés szinte biztos PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, Ninendo Switches verzióról ugyanakkor egyelőre nincs hír.