Donald Trump: A Huawei nagyon veszélyes

Donald Trump amerikai elnök múlt hét szerdán elnöki rendeletet írt alá az Egyesült Államok telekommunikációs hálózatainak védelméről. Ez széleskörű felhatalmazást ad a kormányzatnak arra, hogy megtiltsa amerikai telekommunikációs vállalatoknak az üzletkötést olyan külföldi alkatrészgyártókkal, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek az USA számára. A közel 70 tiltólistára került cégnek (köztük a Huawei-nek is) csak külön kormányzati engedéllyel szállítható amerikai technológia, legyen szó hardverről, vagy szoftverről.

Most akkor dobjam ki a Huawei telefonomat? Válaszolunk a felhasználók legfontosabb kérdéseire, elmondjuk, mit is jelentenek a Huawei-telefonok tulajdonosainak a Google korlátozásai.

A Huawei-ügy fontos mozzanatairól mi is beszámoltunk korábban: először robbant a hír, hogy a cég a jövőben nem jogosult fontos Android-licencekre, majd ezt követte a nagy amerikai chipgyártók, a Qualcomm, az Intel és a Broadcom bojkottja.

Pénteken a Huawei Technologies 74 éves alapítója, Ren Zhengfei is válaszolt a leggyakrabban feltett kérdésekre, most pedig Donald Trump is megtörte a csendet. A Mezőgazdasági Minisztérium egyik eseménye után a Source-nak adott interjújában beszélt a kialakult helyzetről:

A Huawei nagyon veszélyes, biztonsági és katonai szempontból egyaránt.”

Az elnök szerint azonban elképzelhető, hogy a Huawei ügye az USA és Kína közt kötendő kereskedelmi egyezmény része legyen, amennyiben sikerül megegyezniük.

Az elnök nyilatkozta némileg ellentmondásos, hiszen miután kijelenti, hogy a kínaiak veszélyt jelentenek az államokra, mégis fenn tartja annak lehetőségét, hogy a jövőben valamilyen módon és formában mégse zárják ki teljesen a kínaiakat.