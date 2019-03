Megint nyaggatni kezdi a Windows a felhasználókat

A Microsoft pár hete közölte, hogy már csak kevesebb, mint egy évig, 2020. január 14-ig támogatja a Windows 7 operációs rendszert. Ez azt jelenti, hogy a dátum után a hétköznapi felhasználók nem kapnak új biztonsági frissítéseket és hibajavításokat a rendszerhez, aminek következtében sokkal kockázatosabbá válik annak használata. Az üzleti ügyfelek számára viszont adott lesz a lehetőség, hogy némi fizetségért cserébe további támogatást kapjanak a cégtől.

A redmondiak most arra figyelmeztettek, hogy a Windows 7 felhasználók a következő hónaptól kezdve több felugró üzenetet is láthatnak majd emlékeztetőül, amiben egyben arra is kérik őket, hogy még év vége előtt frissítsenek a Windows 10-re. Mielőtt bárki megijedne, hogy mostantól tömérdek frissítésre buzdító idegesítő ablak fogja őrületbe kergetni, ne aggódjon: a Microsoft blogposztja szerint az üzenetek csak „néha” jelennek meg, és elég lesz egyszer kérni, hogy nem szeretnénk belőle többet kapni.

A Windows 7 már meglehetősen koros, hiszen 2009-ben adták ki, mégis rengeteg ideig volt a legelterjedtebbnek számító asztali operációs rendszer, helyét csak tavaly decemberben sikerült átvennie a három és fél éve megjelent Windows 10-nek. Pedig a Microsoft eléggé agresszíven tolta a felhasználók arcába a frissítésre buzdító értesítéseket, többen be is perelték miatta a céget.