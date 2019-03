Egy fotóval játszották ki a Samsung új csúcsmobilját

Mivel manapság már több biometrikus azonosítási mód is választható az okostelefonunk védelmére, ezért könnyen hihetnénk, hogy a készülékünk teljesen biztonságban van. Viszont sajnos többször is sikerült már tesztek során bemutatni, hogy egyes esetekben az eszközök arcfelismerője egy fotóval, vagy akár egy másik személy arcával is becsapható.

Emanuele Cisotti, az olasz Smartworld szerzője videón mutatta be, hogyan tudta kijátszani a Samsung nemrég bejelentett csúcsmodellje, a Galaxy S10+ arcfelismerőjét, és ehhez csupán arra volt szüksége, hogy egy másik telefon kijelzőjén bemutassa a róla készült szelfit. Ez azért lehetséges, mert a mobil nem tapogatja le 3D-ben az arcot, ráadásul az S10-ekben már nincs íriszszkenner. Cisotti a teszt során ráadásul a gyors felismerést is letiltotta, ami még sérülékenyebbé teszi a rendszert.

A videós célja ezzel az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy bár az arcfelismerés kétségkívül a legkényelmesebb megoldás, de nem a legbiztonságosabb. Jobban járunk, ha az ujjlenyomat-olvasót használjuk, ami az S10-ekben már a panel alá van beépítve.