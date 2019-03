A Facebook a halál után sem ereszt minket

Ezzel a trükkel kapcsolhatja be a sötét Facebook Messengert

Korábban már írtunk róla, hogy egy előrejelzés szerint az évszázad végére a világ legnagyobb közösségi oldalán, a jelenleg több mint 2,2 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebookon több olyan profil lehet fenn, ami halottakhoz tartozik, mint amennyi az élő, aktív felhasználóké. Ebben szerepet játszik majd az, ahogy a Facebook az elhunytak fiókjait kezeli, mivel nem törlik automatikusan a halottak profiljait. Ha hozzátartozónk elhunyt, kérhetjük, hogy a Facebook nyilvánítsa emlékoldallá profilját, így a továbbiakban nem tűnik fel a születésnapi emlékeztetőkben, és a Kit ismerhetek? ajánlófunkcióban sem.

Életében viszont még mindenkinek lehetősége van arra, hogy hagyatéki kapcsolattartókat adjon meg, akik halála után rögzített bejegyzést írhatnak ki, válaszolhatnak az ismerősnek jelölésekre, megváltoztathatják a profilképet, de ez még nem jogosítja fel őket a bejelentkezésre, sem posztok, ismerősök törlésére.

A közösségi oldal nemrég kezdte el szűkebb körben élesíteni új Tributes nevű szekcióját az emlékoldalakon. Az elhunytak oldalain ez egy külön üzenőfal-felület, ahol az ismerősök és barátok emlékeket oszthatnak meg, posztokat tehetnek közzé. Ugyan a hagyatéki kapcsolattartók továbbra sem tudnak majd belépni az elhunyt fiókjába, de ezt a dobozt is ők moderálhatják: dönthetnek a posztok láthatósági beállításairól, vagy akár törölhetik is azokat. Az újítás egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de heteken belül világszerte is megjelenik.

Facebook számára ez vélhetően újabb felület arra, hogy több interakció keletkezzen az oldalon, és vélhetően a reklámokat sem fogják kikapcsolni, ahogy a halottakhoz tartozó profiloktól sem kívánnak megválni.