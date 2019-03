Ezzel a trükkel kapcsolhatja be a sötét Facebook Messengert

A Facebook már tavaly októberben elérhetővé tette szűk tesztkörben a Messenger sötét kezelőfelületét (dark mode), ami a napokban végre világszerte elkezdett élesedni. A szemkímélő, éjszaka is kényelmesen használható dark mode lényegében sötét háttéret, kevesebb fényerőt kapott, a betűk fehérré, a kereső pedig szürkévé változott. (Minket leginkább az zavart, hogy ettől függetlenül a billentyűzet még világos marad).

A mód aktiválását játékos módon végezhetjük el, egyszerűen el kell küldeni valakinek a hold emojit (ezt: 🌙 – Crescent Moon), ezután a csetablakban látjuk is az üzenetet, hogy felfedeztük a sötét módot, és hogy az ismerőseink is kipróbálhatják azt. Ezután a Beállítások menü alatt tetszőlegesen lehet be- és kikapcsolni az „Én” szekció alatt. Ehhez csak a Messenger app kezdőképernyőjére kell menni, majd a bal felső sarokban látható profilképünkre bökni, alatta rögtön láthatjuk is beállítást.

Néhány visszajelzés szerint a hold emoji egyelőre még nem mindenkinél működik, vélhetően mint minden újdonság, ez is fokozatosan válik elérhetővé. Azzal még érdemes megpróbálkozni, hogy az emoji elküldése után újraindítjuk az appot, majd ismét megpróbáljuk a műveletet, és természetesen frissítsünk a Messenger legfrissebb verziójára, ha még nem tettük volna.