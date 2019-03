Bárki ránk találhat a Facebookon a telefonszámunk alapján

Több Facebook-felhasználó is kiakadt amiatt, hogy a profiljuk kereshetővé vált telefonszámuk alapján, amit eredetileg a kétlépcsős azonosítás miatt adtak meg a közösségi oldal számára. Ugyan hiába rejtjük el a mobilszámunk láthatóságát a profilunkról, ettől függetlenül a keresés még működik, és főleg az aggasztó, hogy a beállítások közt ki sem lehet kapcsolni a lehetőséget, legfeljebb az ismerősökre korlátozhatunk. Alapbeállításként a Mindenki van megadva, így érdemes azt átállítani.

A közösségi oldal tavaly kezdte el erőteljesebben forszírozni a felhasználóknak, hogy kapcsolják be a kétlépcsős azonosítást, amit egyébként érdemes minden szolgáltatásban megtenni, ha van rá lehetőség. Ennek lényege, hogy ha idegen böngészőből, szokatlan eszközön jelentkezne be valaki a fiókunkba, a felhasználó és a jelszó megadása után egy sms-ben kapott kódot is be kell írni, anélkül nem lehet bejelentkezni. Így bár valaki hozzájuthat a belépési adatainkhoz, nem fog tudni belépni a kód nélkül.

Jeremy Burge biztonsági szakértő is élesen bírálta a közösségi oldalt amiatt, hogy bár épp a felhasználók biztonságán szeretnének javítani, egyben ártanak is a privátszférának. A Gizmodo tavaly arról is írt, hogy az azonosításhoz megadott mobilszámot a közösségi oldal hirdetések célzására is felhasználta, azaz a közösségi oldalon túl a hirdetők is hozzáférhettek.

Az eset arra világít rá, hogy sok esetben még mindig nem tudhatjuk, hol landolnak és mire használhatók fel az adataink, hiába adtuk meg azt például épp azért, hogy biztonságosabbá váljon a fiókunk. A fő probléma biztonsági szempontból, hogy a telefonszámok kiszivárgásával utat nyitnak a SIM-cserének, vagy SIM-átirányításnak nevezett csalások előtt.

A Facebook szóvivője a TechCrunch kérdésére azt válaszolta, hogy figyelembe fogja venni a beállításokkal kapcsolatos felhasználói visszajelzéseket.