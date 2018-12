Egész jó kis Nokia telefon érkezik januárban

A Nokia 8.1 sokaknak ismerős lehet, hiszen az Európában 399 euróért kínált készülék már kapható egy ideje, méghozzá 4 GB RAM-mal, 64 GB háttértárral, egy Qualcomm Snapdragon 710-es mobilchippel felszerelve, amit 6,2 hüvelykes kijelző, és dupla Zeiss szenzoros kamerák egészítenek ki. Nagyjából 100 000 forintért ez nem is olyan rossz vétel, főleg, hogy a készülék külsőre is egészen pofás, ha viszont valaki ezzel nem elégszik meg, annak jó hír lehet, hogy 2019. januárjában érkezik egy ennél erősebb változat.

A neten keringő információk szerint a feltuningolt, újabb Nokia 8.1 már 6 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel lesz felszerelve, és emellé természetesen járni fog az előd minden pozitív tulajdonsága: a hátlapon egy 12 megapixeles, 1/2,55”-es szuperérzékeny szenzorral szerelt kamera, méghozzá egy 13 megapixeles mélységérzékelő kíséretében, amit az előlapon egy 20 megapixeles szelfikamera egészít ki.

A 3500 mAh-s aksi akár két napig is bírja a strapát, gyorstöltés is jár mellé, operációs rendszerként pedig egy Android 9 Pie-on alapuló Android One szoftvert kap a készülék. Az árról ugyan még nincs hír, de az szinte biztos, hogy többe fog kerülni, mint 399 euró, ugyanakkor valószínűleg még így is olcsóbb lesz, mint a legtöbb hasonló hardverrel árult okostelefon. Illetve ebben a pillanatban az is kérdéses, hogy Európában kapható lesz-e, hiszen a netes források egyelőre csak az indiai bevezetésről írnak.