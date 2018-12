Itt az újabb lyukasztott kijelzős mobil

Ahogy arról korábban már többször cikkeztünk, a 2019-es telefonos trendek közül mindenképpen ki fog emelkedni az előlapi kamera érdekében kilyukasztott kijelző, ami jó eséllyel véget vett az Apple által indított szenzorszigetes őrületnek. A Samsung már leleplezte az első ilyen készülékét, a Huawei és a Lenovo is készül hasonló megoldással, és most a szintén kínai Honor is beállt a sorba a Honor View 20, avagy Honor V20 okostelefonnal, amit január 22-én mutatnak be Európában.

Amit már biztosan tudni lehet a készülékről, hogy egy 48 megapixeles hátlapi Sony IMX586 szenzorral (1/2″, 0,8 mikronos szenzorpixel) lesz felszerelve, dual ISP-vel és NPU-val, illetve mesterséges intelligenciával megtámogatva, ugyanakkor másodlagos kamerát nem találunk majd mellette. Ami a hardver többi részét illeti, arról még nincsenek pontos információk, ugyanakkor az már 100%, hogy a készülékben a Huawei ősszel bemutatott legújabb mobilchipje, a Kirin 980 kap majd helyet.