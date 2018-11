Készüljön: átalakulnak a profilok a népszerű közösségi oldalon

Az Instagram ismét jelentős módosítást vezet be, ami ezúttal nem a képfolyam algoritmusát, hanem a felhasználók profilját érinti. A közösségi oldal novemberben és decemberben több fejlesztést is teszt alá vet, köztük újratervezett ikonokat, gombokat, a fülek közti navigációt, és magát az adatlapot is átrendezik.

A képmegosztó blogposztja szerint a profilon megjelenő, alapinformációkat és biót tartalmazó doboz változik csak, a fotókat megjelenítő rácsos szerkezet nem. Az adatlapon látható profilképet a boksz jobb oldalára helyezik, a megjelenő információk közül eltűnik a közzétett posztok száma, a leírás alá pedig gombok kerülnek, így az egész letisztultabb hatást kelt. Az újítást egyelőre egy szűkebb kör teszteli, fokozatosan teszik láthatóvá a felhasználók számára, így lehet, hogy pár napot, akár hetet is várni kell rá.

Az Instagram nemrég tette elérhetővé a Your Activity nevű eszközt is, amivel nem csak azt láthatjuk, hogy naponta átlagosan hány percig tapadunk a képmegosztóra, de beállíthatunk saját magunk számára engedélyezett időkeretet is, amit túllépve az app értesítést küld.