Ismét nálunk forgatnak egy különleges sorozatot

Nyáron vált biztossá, hogy a játékadaptációk sorát hamarosan a nagy sikerű Halo-franchise bővíti, a Showtime tévés hálózat ugyanis bejelentette, hogy berendeltek egy első nekifutásra tízrészes sci-fi sorozatot, ami a videojáték univerzumán alapul. A Halo-sorozat a Showtime és az Amblin Entertainment közös produkciója lesz, és miután hivatalos címe még nincsen, egyelőre szimplán csak Halo munkacímen készül.

A Production Weekly értesülései szerint a sorozatot nem is akárhol forgatják majd: jövő júniusban kezdik el a munkálatokat a magyar fővárosban, Budapesten.

Season one of Showtime's live-action drama series HALO, based on the video game franchise, is planning to begin principle photography in Budapest early June. https://t.co/lFOTDSPexo

— Production Weekly (@prodweek) October 24, 2018