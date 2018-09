A Facebooknak fájnak az álhírek, a hiteles híroldalakat mégsem támogatják

A Facebook harcol ugyan az álhírek és a kattintásvadász cikkek ellen, de sokra nem megy vele, ha közben nem támogatja a hiteles források magasabb elérését. A cég most azt tűzte ki célul, hogy megtámogatja a minőségi újságírást, ezért beállt az ezen célból létrejött Outsiders Network mögé, de ez még mindig édeskevés ahhoz, hogy a hiteles tartalom el is jusson a felhasználókhoz. Ebben pedig, úgy tűnik, egyáltalán nem lesz semmiféle változás.

Világszerte, így hazánkban is nagy problémát jelentenek a valótlan állításokat tartalmazó fals cikkek, amelyek futótűzként terjednek a közösségi médiában, és egyelőre megállíthatatlannak tűnnek. Ebben a küzdelemben a Facebook eddig az álhírek csökkentésére koncentrált, újabban pedig a minőségi újságírást támogatná. Ez jól hangzik, ám a konkrét lépések hiányoznak a nagy elhatározás mögül.

AZ ÁLHÍREK VILÁGÁBAN ÉLÜNK

Az olvasók általában tisztában vannak azzal, hogy álhírek keringenek a neten, de sokan vannak, akik nem tudják hatékonyan megkülönböztetni őket a valódi információktól. A témában már több érdekes kutatás született: kiderült, hogy a férfiak például általában magabiztosabban meg tudják állapítani, mi álhír, és mi nem, de ők sem minden esetben biztosak benne. Egy másik kutatás szerint sokan annak ellenére osztottak már meg közösségi médiában politikai cikkeket, hogy pontosan tudták, valótlanságokat állít –

a megkérdezettek majdnem 20%-a vallotta be, hogy tett már ilyet.

Egy harmadik kutatás pedig azt bizonyította be, hogy az Egyesült Államokban az olvasók nagyon nehezen állapítják meg a cikkek valóságtartalmát, de az is kiderült, hogy ezek az olvasók úgy gondolják, hogy a közösségi médiának nagy szerepe van az ilyen cikkek megjelenésében és terjedésében.

A közösségi média alatt ebben a témában általában a Twittert és a Facebookot érti az ember, bár a madaras app Magyarországon nem olyan népszerű, mint például az Egyesült Államokban. A Facebook sokáig nagyon rosszul teljesített az álhírek elleni küzdelemben: a 2016-os USA elnökválasztási kampányban például nagy szerepe volt a hamis információk terjesztésében. A cég folyamatosan birkózik velük, és a legfrissebb statisztikák szerint sikeresen – legalábbis a sokak által erősebben kritizált Twitterhez képest.

A közösségi oldal most egy lépéssel tovább megy, és az álhírek visszaszorítása mellett nagyobb lendülettel támogatja a minőségi és hiteles újságírást – erről számolt be Guido Bülow, a Facebook híregyüttműködésért felelős közép-európai vezetője egy varsói sajtótájékoztatón. A közösségi oldal a már most is jelenlévő és fejlesztés alatt álló eszközein kívül együttműködik a határokon átívelő újságírásra ösztönző lengyel Outriders szervezettel is, amely most tartja első találkozóját a lengyel fővárosban.

Bülow elmondta, az a cél, hogy olyan cikkeket és riportokat lássunk a Facebookon, amelyek minőségiek és hitelesek, illetve olyan eszközöket biztosítani az újságíróknak, amelyek segítségével ilyen cikkeket írhatók. Az újságírásnak szüksége is van a támogatásra: az álhírek terjedésével együtt (és talán pont ezért is)

az emberek sokkal kevésbé bíznak meg a médiában, és hajlamosak elfordulni még a hiteles információktól is.

Az Egyesült Államokban a Politico szerint az olvasók 77 százaléka gondolja úgy, hogy a legnagyobb hírportálok is álhíreket terjesztenek. Ez a kettősség hívja életre azt a kezdeményezést, hogy a minőségi újságírás folyamatát a közösségi médiában és azon kívül is segíteni kellene.

A FACEBOOK AZ ÚJSÁGÍRÓKKAL VAN

Bülow elmondta, hogy a Facebook már évek óta dolgozik nagy médiavállalatokkal azon, hogy olyan eszközöket teremtsenek, amelyek a hiteles újságírást támogatják. A közösségi oldal például olyan termékeket fejleszt, mint a Crowdtangle, amit a kiválasztott szerkesztőségek ingyen és bérmentve használhatnak. A szerkesztőségek számára garantál online tréningeket és információcsomagokat is: ilyen például a Facebook Safety for Journalists, ami az újságírók profiljainak és oldalainak védelmét segíti, valamint az online szférában történő zaklatást előzné meg, vagy a közösségi oldal által támogatott News Integrity Initiative, vagyis Hírintegritási Kezdeményezés, ami

egy 14 millió dolláros alapítvány azzal a céllal, hogy összekösse az újságírókat a vállalatokkal, kutatóintézetekkel, nonprofit szervezetekkel, és megállítsa a médiamanipulációt.

De ilyen információs eszköz például az egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető Context Button, ami az álhírek terjedésének megállításában tényleg fontos szerepet játszhat: az alapja az, hogy a felhasználó minden egyes hírnél megtekintheti, hogy ki pontosan a kiadó, milyen korábbi cikkei voltak, és mennyire hiteles a platformja. Aztán ott van még a Breaking News Indicator, ami egyelőre csak néhány kiválasztott partnermédiumnál működik, és egy-egy hír jelölhető meg vele különösen fontosnak, így a Facebook sokkal szélesebb körhöz eljuttatja néhány órán keresztül.

A SZTORI AZ ELSŐ, MÉG AKKOR IS, HA OTTHON NEM ÍRHATOD MEG

A Facebook újságírást segítő projektjeinek része a lengyel Outriders Networkkel közös munka is, ami éppen most lett egy éves, és ennek kapcsán került sor az első – általunk is meglátogatott – találkozóra Varsóban. A szervezet egy közösségi finanszírozási kampánnyal indult, mára pedig kinőtte magát akkorára, hogy több országban is tartanak összejöveteleket, az elsőt éppen otthon, Lengyelországban.

A szervezet az újságírással kapcsolatos kérdőívezéssel, weboldalépítéssel, publikálással, hírlevelekkel, oktatással és rendezvények szervezésével foglalkozik, fő célja pedig nem kevesebb, mint hogy megreformálja az újságírást: segítse az újságírókat a sztorik megtalálásában és kidolgozásában, valamint az, hogy egy innovatív, interaktív és határokon átívelő újságíró közösséget építsen.

„Ha egy marketingkonferenciára elmegyünk, ott a nagy marketingszakemberek egészen pontosan elmondják, hogy milyen stratégiákat alkalmaznak a cégüknél” – mondta el Jakub Górnicki, az Outriders egyik alapítója. „Az újságírásban nem találunk ilyet. Szeretnénk, ha ez megváltozna.”

Mutatjuk, hol vigyázzon sokkal jobban az álhírekkel Egy friss kutatás szerint a Facebooknál javulnak a statisztikák, a Twitter viszont még mindig lelkesen terjeszti a hamis információkat.

Az első találkozó témája egyébként a „Story first”, azaz a sztori az első – az Outriders és az előadók arról osztanak majd meg tapasztalatokat, hogy miképp lehet a határokon átívelő újságírással olyan történeteknek is utánamenni, amelyek feldolgozására otthon esetleg nem lenne lehetőség.

AZ ÁLHÍREK TOVÁBBRA IS TÚL JÓL MENNEK

A Facebook tehát teljes mellszélességgel beállt a találkozó és az Outriders mögé (bár nem derült ki, hogy pontosan mivel támogatja a hálózatot), és egyébként is hozzájárul a minőségi újságírás gyakorlásához. A probléma csak az, hogy ezek a hiteles és jó tartalmak, bár megszülethetnek, a Facebookon nem kerülnek előtérbe az álhírekkel szemben, és ezen a közösségi oldal nem is akar változtatni.

Bár Bülow elmondta, hogy a Facebook folyamatosan küzd a hamis, kattintásvadász álhírek ellen, egyrészt ezen tartalmak gyártói folyamatosan fejlődnek az újabb és újabb szabályozásoktól függően, másrészt lehetetlen őket maradéktalanul monitorozni. Bülow kitért arra, hogy a mesterséges intelligencia használata nagyon meglendítette az álhírvadászat elleni harcot, de többet ők sem tehetnek, mint hogy folyamatosan próbálják kiszűrni a hamis tartalmakat.

A hiteles híroldalakat azonban továbbra sem szeretnék az elérés megnövelésével megtámogatni, a szakember szerint azért, mert nem áll rendelkezésükre olyan modell, ami alapján ezt megtehetnék.

Persze egyszerű lenne, ha a hitelesnek talált oldalakat egyszerűen magasabb eléréssel jutalmaznák, de erre Bülow nem tért ki, de azt megjegyezte, hogy azok a médiumok, amelyek Facebookról kapják a látogatottságuk jó részét, inkább törekedjenek arra, hogy ne függjenek ennyire az oldaltól. „Mindig jobb egyszerre több forrásból látogatókat szerezni” – hangzott a meglehetősen cinikus jótanács.

Így viszont készülhetnek minőségibbnél minőségibb tartalmak, ha egyszer a közösségi oldalon nem élveznek előnyt a virál álhírekkel szemben, ezen pedig a Facebook most bemutatott törekvései semmit nem segítenek. A megoldáshoz muszáj, hogy az álhírek elérését visszaszorítsák, és/vagy a minőségi oldalakét támogassák – hiszen hiteles újságírásból most sincs hiány, csak azt kellene megoldani, hogy ez jusson el az emberekhez, nem pedig az álhírgyár újabb és újabb propagandacikkei. Enélkül szép kezdeményezés az újságírás támogatása, csak éppen sok haszna nincsen.