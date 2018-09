Brutális laptopot teszteltünk a Xiaomi műhelyéből

Valójában nem akartunk laptopot venni, csak az élet erre kényszerített minket. A RendeljKínait szerkesztőségeben egy nyolcéves Lenovo Y580 vívja végső harcát Moore törvényével és az idő vasfogával. Letérdelt benne az akkumulátor, megadta magát a billentyűzet egy része, bár még így is hűen szolgál. Cikket írni, dolgozni viszont már csak külső perifériák segítségével lehet, ezért vettünk mellé egy kiváló Thunderobot K70 mechanikus billentyűzetet, ami a halott klaviatúrát pótolta.

A váltás persze elkerülhetetlen, így nézegettük itthon a notebookokat, az kimúlóban lévő géphez hasonló paraméterekkel: erős processzor hyper threadinggel, sok memória, SSD, combos videokártya, így lassan leszűkült a kör az Acer Nitro és a Lenovo Legion vonalra. Az elérni kívánt cél érdekében végig is tapogattunk a márkaboltokban mindent, ami számításba jöhetett, aztán megláttuk a szokásos ár feléért a Xiaomi Mi Gaming Laptop csúcsváltozatát.

A doboza hatalmas, ami már önmagában meglepett minket, cserébe viszont kellően lapos. Az eszköz védett, ráadásul dupla kartonozást is kapott, illetve magát a notebookot külön be is bugyolálták. A felszereltség persze más kérdés, hiszen bónuszként nem kapunk túl sok mindent: a Xiaomi Mi Gaming Laptop mellé jár egy brutális méretű tápegység, kínai nyelvű leírás, továbbá egy Philips csatlakozós, de nem európai végű kábel.

Ami a külsőt illeti, Xiaomi Mi Gaming Laptop egyáltalán nem tűnik gamer notebooknak, többek között ezért is vettük meg. Nekünk nagyon nem jön be a vörös műanyag berakás, a világító Sárkány/Alien logo, meg az össze-vissza átszínezett WASD gombok. A gép legyen letisztult, jó minőségű, illetve üzleti kinézetű – és a Xiaomi Gaming Laptop ilyen.

Ráadásul apró, kialakításbeli pozitívumokat is felfedeztünk, a brutális monitor zsanért, a hason elhelyezkedő, kiválóan megoldott hűtést, a feltámasztást, amely segíti a levegőáramlást, a nagyméretű touchpadot, illetve a makrozható gombokat. Az anyaghasználatot a legjobbnak tartjuk azon konkurensek között – Asus, Acer, Lenovo – amiket mi is kipróbálhattunk.

Azonban egy Gaming laptop esetében alapvetően nemcsak azt nézzük meg, hogy hogyan néz ki. Mi jellemzően a „disassembly” videókkal szoktunk kezdeni, mennyire nehéz hozzáférni például az SSD foglalathoz, hogyan lehet hűtőpasztát cserélni, milyen a bordakialakítás, az akkumulátor beépített-e – utóbbi az egyetlen komoly negatívum, ugyanis a telep nem kivehető, bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez a legtöbb modern, vékonyított „lapos” esetében így van.

A másik fontos dolog a csatlakozók száma és típusa, amiből szerintünk sosem lehet elég. Kezdjük azzal, ami nincs: Kensington zár, Thunderbolt és Display port. Az első kettőt sosem használtuk, utóbbi helyett pedig kapunk HDMI-t, ezt egészíti ki a 4 db USB 3.0, a Type-C, a jack, a mikrofon port és a kártyaolvasó. Az USB-ket ráadásul kifejezetten jól, mindkét oldalra és hátulra helyezték el, így egerezés közben sem fogunk beleakadni a kiálló perifériákba.

TESZTÜZEM

Hogyan áll neki egy műszaki ember laptopot venni? Megnézi a disassembly videót, amiből kiderül, hogy sajnos a teljes hátlapot le kell vennünk a turkáláshoz. Az alaplapra 2 db m 2.0 foglalatot tokoztak, a második használatához sajnos el kell távolítanunk a merevlemezt. Memória helyből is kettőt kapunk, így az esetleges bővíthetőség is adott. Alul a sztereó hangszórókat találhatjuk, amik egész jól szólnak, de aki játszik, úgyis fejhallgatót használ, erre olcsó, de jó alternatíva a Sades SA-903.

A hűtés brutális, ennek megállapításához egyébként szétszerelés sem szükséges, a has majdnem felét elfoglalják a ventilátorok, ráadásul meg is emelik egy picit az alsó lemezt, hogy a légáram megfelelően távozhasson. A hő neuralgikus pont minden ilyen eszköznél, hiszen jelentősen csökkenti az élettartamot, nem mellesleg a túlmelegedett géptesten kellemetlen gépelni.

Ebből a szempontból a Xiaomi Mi Gaming laptop kiválóan vizsgázott,

a hőelvezetési hatékonyság remek, ellentétben a zajjal: a hűtés miatt a gép meglehetősen hangos. Ráadásul, ha nem terheljük a hardvert, a ventilátorok akkor is hajlamosak beindulni, majd leállni, látszólag minden előjel nélkül. Az orkánszerű pörgést ráadásul manuálisan is be lehet indítani a dedikált gombsor megfelelő billentyűjével, ami a klaviatúra bal oldalán helyezkedik el.

Ezen felül további 5 db makrozható gombot kapunk, amit a gamerek díjazni fognak. A billentyűzet kiváló, az egyik legjobb, amivel eddig találkoztunk. Kellemes a nyomásérzet, bár a megszokott kialakításhoz képest egy sorral jobbra esik, ezt szokni kell. A hosszú í betűt elvesztettük, ezt az ALT+J billentyű kombinációval tudjuk előcsalni, vagy pedig a magyar 101 gombos kiosztással a ~ jel helyén.

Természetesen lélegző, hullámzó, villogó háttérvilágítást is beállíthatunk, több lépcsőben, a színeket szabadon konfigurálhatjuk. Erre játszik rá az alsó lemez oldalán végigfutó LED csík, amit még külön ki- és be tudunk kapcsolni. A touchpad is remek, kellően nagy és érzékeny, viszont sem különálló gombokat, sem ujjlenyomat-olvasót nem kapott, de ettől még nagyon jól használható.

A Full HD IPS kijelző játékos szempontból nem ideális választás, hiszen nem ismeri a G-Sync technológiát. Cserébe kifejezetten élénk és színekkel teli a megjelenített kép, szépen jeleníti meg a videós anyagokat és filmeket. A fényereje lehetne nagyobb, valahol a középmezőnyben található 270 cd/m2 értékkel, a káván pedig 1 MP-s HD kamera figyel egy beépített mikrofonnal egyetemben.

A hardver brutális, gyakorlatilag ezért vettük meg. Mivel több kiszerelésben is kapható, ezért álljon itt egy táblázat a műszaki paraméterekről, a könnyebb átláthatóság végett:

A fenti konfigurációt általában 350 000 forint körül érhetjük el, ezzel viszont már egy kellően erős játékos gépet kapunk, nagyon gyors rendszerrel és bika hardverrel. Két dologra hívnám fel a figyelmet, az egyik, hogy a Core i7-7700 HQ hyper threading képes, mi pont ennek hiánya miatt nem vennénk meg a Core i5-7300 HQ variánst, illetve hogy a GTX 1060-as videokártya 6 GB RAM-ot kapott, nem pedig hármat, pedig ez szokott lenni az egyik trükkös spórolási mód.

Jöjjenek a tesztek, hiszen úgyis mindenki erre kíváncsi. Abban az esetben, ha nem tudtuk megmérni egy hardverelem valós áteresztőképességét, a noteboocheck.net cikkét tekintettük mérvadónak. A Samsung Nmve SSD 2050/1200 MB/s értékei meggyőzőek, tényleg gyorsnak érezzük a rendszert, és a merevlemez 117/110 MB/s átviteli sebessége is elfogadható.

A processzor és a GPU is fontos, hiszen sokan a GTX 1060 6 GB miatt veszik meg ezt a konfigurációt. Itt is lefuttattuk a benchmarkokat, amiből kitűnik a GTX 1060 ereje az alacsonyabb számozású kártyákhoz képest, a “nuclear submarine” titulust mindenesetre hízelgőnek találtuk. Persze nincs igazi teszt egy kis játék nélkül, főleg, ha azt munka címén lehet művelni. Csapattunk egy kis Far Cry 5-öt és Witcher 3-at – bár a beállításokat nem lehet kimaxolni,

némi kompromisszummal minden nagyon szépen futott.

Végezetül néhány szó az operációs rendszerről, amitől sokan félnek, ugyanis a Xiaomi Mi Gaming laptop kínai Windows 10 Home-mal érkezik. Hogy lehet az, hogy mégis az összes képünkön angol és magyar szöveg olvasható? A dolog viszonylag egyszerű, volt hivatalos Windows 10 Professional kulcsunk, amire olyan nyelvi csomagot töltöttünk le, amilyet akartunk.

Tudjuk, hogy sokan alapból ingyenes Linux-szal vagy hasonló szoftveres környezettel kérik ezeket az eszközöket, természetesen a teljes törlés és újratelepítés is megoldás, de szerintünk megéri a felárat az, hogy legális programkörnyezetben dolgozzunk. Slusszpoén, még a Xiaomi Mi kínai nyelvű tuner szoftvere is „angolosítható”, csak az alábbi útvonalon nevezzük át a könyvtárat “en_US”-re: “C:\Program Files (x86)\a felhasználói fiókunk neve\GamingBox\1.2.3.1\datafiles\local”.

ÖSSZEGZÉS

A Xiaomi Mi Gaming laptop olyat tett le az asztalra, amit mi egyáltalán nem vártunk volna: gyakorlatilag a nagy konkurensek minőségével megegyező játékos notebookot, ami helyenként meg is veri ellenlábasait. Legnagyobb hibája a hektikus módon felhangosodó hűtés, illetve a játékosok nehezményezni fogják, hogy nincs G-Sync támogatás és display port, illetve néhány embert zavarhat majd az is, hogy a Windows nem magyar nyelvű, de ez viszonylag egyszerűen orvosolható.

Cserébe a tokozás jobb minőségű az átlagnál, nincsenek csicsa-micsa világító logók és kellékek, amelyek bazárivá teszik a kinézetet, erős és gyors a hardver, remek a billentyűzet és a touchpad, rengeteg az USB port és nagyon hatékony a hűtés. A kijelzőt középszerűnek mondanánk, de a színeket nagyon élénken jeleníti meg, ez szerintünk vállalható kompromisszum.

A kérdést persze az ár dönti el, mi 241 000 forintért szereztük be – ha tudni akarod, hogyan, kövesd a RendeljKínait oldalát –, ami rendkívül jó vétellé tette, viszont jelenleg éppen nem kapható. Érdemes figyelni az akciókat, mikor fogja a már megjelent, 8-assal kezdődő számozású Intel generáció letörni az árát, vagy rárepülni a hatmagos, még brutálisabb, Xiaomi Mi Gaming Laptop 2-re, ami 400 000 forintért kelleti magát, vám- és áfamentes szállítással.