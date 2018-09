Interjú közben szívott be Elon Musk

A Tesla és a SpaceX vezére, Elon Musk mostanában több meggondolatlan dolgot is tett, például amikor lepedofilozta a barlangban rekedt thai gyerekek egyik megmentőjét. Egy cikkünkben részletesen össze is szedtük az elmúlt hónapok emlékezetesebb kiborulásait, amik arról árulkodnak, hogy Musk lassan a szemünk előtt csavarodik be.

A Tesla-vezér megint megdöbbentette a nyilvánosságot, most Joe Rogan podcasternek adott kétórás interjúja alatt szívott el egy jointot a műsorvezetővel, kiszáradt száját pedig némi viszkivel nedvesítette.

Mentségére szóljon: a rakétát Rogan kapta elő, hogy megkínálja vele Muskot, aki diszkréten csak annyit válaszolt, egyszer már kipróbálta korábban a marihuánát.

A beszélgetés során olyan témákról elmélkedtek, mint a szeretet, a mesterséges intelligencia, vagy az emberi faj, de természetesen szóba került a Tesla és a SpaceX is. Musk elárulta, hogy az agyában folyamatosan új gondolatok keringenek, amiktől nem tud szabadulni, öt-hat éves korában döbbent rá arra, hogy más, mint a többi ember. „Eleinte azt hittem, megőrültem” – mondta Rogannak.

Az utóbbi hónapok twitteres balhéival kapcsolatban elárulta azt is, hogy ignorálja a róla keringő negatív kommenteket a neten, és hogy a Twitternek még mindig több előnye van, mint negatívuma.