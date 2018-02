Búcsút int a dízelnek a Fiat-Chrysler

A Financial Times értesülései szerint a Fiat-Chrysler autógyártó egy négyéves terv keretében 2022-ig végleg felszámolja a dízelüzemű autóinak gyártását. Amennyiben hinni lehet a forrásoknak, az FCA elnök-vezérigazgatója, Sergio Marchionne hivatalosan június 1-én jelenti be a lépést, ami érinteni fogja a gyártó összes márkáját, így a Jeepet, Fiatot, Ramot, Dodge-t, Chryslert, Alfa Romeót és Maseratit is.

A Fiat-Crysler döntése mögött részben az állhat, hogy egyre csökken a dízelautók iránti kereslet, továbbá az sincs kizárva, hogy a hivatalosan meg nem erősített lépés mögött azok a perek állnak, amiben azzal vádolják a gyártót, hogy Volkswagenhez hasonlóan a pickup teherautóik esetében különböző berendezéseket használva csaltak, hogy megfeleljenek az emissziós teszteken.

Ugyanakkor nem a Fiat-Chrysler az egyetlen gyártó, aki búcsút int a dízelnek, hiszen a Prosche és a Toyota is hasonló lépésekre készül, hiszen egyre több költséget jelent, hogy a dízelüzemű modellek megfeleljenek a forgalomba helyezéshez szükséges, a károsanyag-kibocsátást vizsgáló teszteknek.