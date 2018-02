Készüljön a hisztire: megint hatalmasat változhat a Facebook

Miután Zuckerberg év elején bejelentette, hogy idei nagy célja a „Facebook megjavítása” lesz, nem győzzük kapkodni a fejünket a változások hallatán. A hírfolyam algoritmusát folyamatosan finomítják: több poszt jelenik meg az ismerősöktől és kevesebb az oldalaktól, nemrég pedig az is kiderült, hogy a helyi márkák és kiadók tartalmai is előnyben részesülnek.

A Facebook negyedéves, befektetőknek szánt gyűlésén középpontba került a közösségimédia-fogyasztás jövőjének kérdése is, melynek kapcsán Mark Zuckerberg egy merész mondatot is elejtett. A cég arra számít, hogy a Stories tartalmak (azaz a képes, videós, 24 óra után eltűnő posztok) idővel átvehetik a hagyományos posztok helyét, ráadásul mivel ez a formátum már minden termékükben megtalálható (így a Messengerben, a WhatsAppban, és az Instagramban is), ezért minden felületen univerzálisan továbboszthatókká válhatnak.

A Stories egy jobb formátum arra, hogy a felhasználók több, gyors videoklipet megoszthassanak a napjukról” – fejtette ki Zuckerberg.

Az elmúlt évtizedet a hírfolyam határozta meg, ahol képeket, kommenteket, linkeket, megosztott tartalmakat fogyaszthatnak a felhasználók, de a Facebook folyamatosan küzd azzal, hogyan találja meg azt az egyensúlyt, ami egyaránt kedvez a hirdetőknek és az átlagolvasónak, de nem ad helyet a zaklatásnak, a kamuhíreknek.

A Stories formátumot először a rivális Snapchat vezette be, amit aztán a Facebook jól lemásolt és beépített minden termékébe. A közösségi óriás szerint viszont az általuk birtokolt WhatsAppon és az Instagramon használják azt legtöbben a felhasználók. Ha a jövőben valóban erre alapoznák az oldal működését Zuckerbergék, az gyökeresen változtathatná meg hirdetési rendszerüket, és magát a szolgáltatást is, de természetesen konkrétumokat még nem tudni.