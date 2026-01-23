Wossala Rozina Rácz Jenőről: Milliókért eladta magát, hogy ipari hulladékot támogasson a hírnevével

A napokban jelent meg a YouTube-on a Bulvárbölcsészek új epizódja. A story.hu szúrta ki, hogy dr. Spira Eszter Mirjam jogász-író Rácz Jenő belvárosi fine dining éttermét, a Rumourt is górcső alá vette az adásban, kemény véleményt fogalmazott meg a hellyel kapcsolatban.

Én azt gondolom, hogy amit a Rácz Jenő csinál ebben az étteremben, annak semmi köze a fine dininghoz. Az egy parasztvakítás, de abból is a cirkuszosabb fajta. Egy félkör alakú asztalnál ülnek azok, akik elmennek hozzá vacsorázni. Tehát nem egymással szemben ültök, és beszélgettek, hanem szemben ülsz a séffel meg a konyhával, és mintha egy cirkuszban lennél azt nézed, hogy ők főznek meg tálalnak. Mindezt vendégenként nyolcvanezer forintért

– jelentette ki.

Az ehangzottakról készült videórészlet Wossala Rozinához is eljutott, aki kommentelt is a felvétel alá.

Éles kritikát fogalmazott meg

Végre! Köszönöm 🙏🏼 Tisztán Ego Trip az egész… a saját tenyeréből öntött kerámiában felszolgált ételtől addig, amiről szó van itt. Arról nem is beszélve, hogy egy Michelin-csillagos séf küldetéstudatában benne kellene lennie az »átlagember« hétköznapi táplálkozásának javítása, tanítása, segítése… nem milliókért eladni magát a Mekinek, hogy ipari hulladékot támogasson a hírnevével

– jegyezte meg A Konyhafőnök egykori versenyzője és ítésze (aki a Bestia étterem tulajdonosa is), utalva a séf Limited by Rácz Jenő nevű együttműködésére a McDonald’sszal, amiből több helyen készlethiányt is kialakult, amíg árusították.

A kommentelők kiálltak Rácz Jenő mellett

A videórészletben elhangzottakkal kapcsolatban egyébként megoszlott a kommentelők véleménye. Akadtak, akik egyetértettek dr. Spira Eszter Mirjammal, a hozzászólók zöme azonban inkább Rácz Jenő védelmére kelt, többen pedig arról is írtak, hogy jártak már a séf éttermében, és remekül érezték magukat.

