Katalin hercegné éves karácsonyi istentiszteletére összeöltözött az egész család

A brit trónörökös, Vilmos herceg teljes családja részt vett pénteken a Westminster apátságban tartott istentiszteleten, melynek Katalin hercegné a házigazdája – és mind egymáshoz passzoló ruhában voltak. Szettjeikben a zöld és a kék dominált: a fiúk apjukhoz hasonló öltönyben jelentek meg, György herceg nyakkendője pedig ugyanolyan árnyalatú volt, mint anyja kabát.

6 fotó