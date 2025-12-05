A brit trónörökös, Vilmos herceg teljes családja részt vett pénteken a Westminster apátságban tartott istentiszteleten, melynek Katalin hercegné a házigazdája – és mind egymáshoz passzoló ruhában voltak. Szettjeikben a zöld és a kék dominált: a fiúk apjukhoz hasonló öltönyben jelentek meg, György herceg nyakkendője pedig ugyanolyan árnyalatú volt, mint anyja kabát.
Katalin hercegné éves karácsonyi istentiszteletére összeöltözött az egész család
