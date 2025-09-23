Nyerő Páros: Laky Zsuzsi gyomorforgatónak nevezte Bárdosi Sándorék viselkedését

Megy már egy ideje a Nyerő Páros, így a nézők többször szemtanúi lehettek, hogy Bárdosi Sándor kipécézte magának Varga Rebekát és Bódi Bencét. A legutóbbi adásban Laky Zsuzsival is összebalhézott, Kulcsár Edina és G.w.M kiesését követően – ők voltak Bárdosiék egyetlen szövetségesei, és Lakyék ellenében szavazták ki őket a többiek.

Azon nevettem, hogy ti mondtátok, hogy nem minden áron akartok nyerni, és ahogy viselkedtek, az így már nekem is gyomorforgató

– jelentette ki Laky Zsuzsi.

„Nem tudom, hogy ti miben vagytok, de mi nem foglalkozunk veletek” – reagált Bárdosi.

A modell elmondta, hogy korábban nem zárkózott volna el attól, hogy szövetségre lépjen a birkózóval és feleségével, de megváltozott a véleménye, amikor látta, hogyan viselkednek Bódiékkal.

Srácok, az, hogy a földön fekvőt rugdossátok végig, nagyon nem szép dolog! Guszti biztos rosszul érezte magát emiatt, mert én is rosszul éreztem magam. Senki nem szólt semmit, hagytam, hogy bántsatok. De ha akarjátok, most is hárman vagytok, nyugodtan bántsatok!

– fogalmazott Bárdosi, mire Laky visszakérdezett, ki bántotta őt.

A kialakult helyzetet Bódi Bence sem értette: szóvá tette, hogy hogyan történhet meg az, hogy miután őket napokig kiközösítették, a birkózó szemrebbenés nélkül azt meri mondani, hogy ő van kiközösítve.

Bárdosi Ildikó a riportszobában elmondta, ő úgy érezte, Laky Zsuzsi kifordult magából, miután ők egyedül, szövetséges nélkül maradtak a műsorban. „Nyilván a legrosszabbul az esett nekik, hogy mi bent maradtunk” – summázta a történteket.

Bárdosi Sándor ígéretet is tett G.w.M-nek: „Lenyomom őket mint a bélyeget!”. Hozzátette: a többiek „még mindig gyűlölködnek”.

A három család összefogott egy közös ellenségkép ellen, és akkor most ők így nyomják ezt, és vicsorognak

– mondta.