Jon Bon Jovi először beszélt örökbefogadott unokájáról, akinek Millie Bobby Brown az anyja

2025. 09. 22. 12:09
Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi augusztusban jelentették be, hogy szülők lettek, egy kislányt fogadtak örökbe. A Stranger Things színésznője egyébként tavaly ment feleségül Jon Bon Jovi fiához. Az újdonsült nagypapa nemrég nyilatkozott első unokájáról.

Őrületes, de nagyszerű, csodálatos dolog nagypapának lenni. Örökbe fogadtak egy kislányt, természetesen már találkoztunk a babával, és abban a pillanatban az unokánkká vált. Gyönyörű, minden másnap képeket kérek róla. Nagyon klassz az egész

– mondta el a Bon Jovi együttes énekese.

Arról is beszélt, miért nem voltak ellene annak, hogy a fiatalok ilyen hamar összeházasodjanak (Brown 20, Bongiovi 22 éves volt az esküvőjük idején).

Áldásunkat adtuk rá, mert értettük, miért akarják. Ők valahogy érettebbek a koruknál. Millie szülei a mai napig együtt vannak, pedig nagyon fiatalon házasodtak össze. Ő és Jake egymásba szerettek, és mi mindig mindenben támogattuk őket. És nagyon jól működik a házasságuk!

