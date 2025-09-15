Sztárban Sztár All Stars: újabb négy versenyző számára ért véget a műsor

Vasárnap második adásával folytatódott a TV2-n a Sztárban Sztár All Stars, ahol az előző évek Sztárban Sztár-versenyzői ismét más sztárok bőrébe bújnak több adáson keresztül. Előző héten négy versenyzőtől kellett elbúcsúznunk (Kocsis Tibor, Nagy Adri, Wolf Kati és Galambos Dorina), és ez ezúttal sem volt másképp:

Muri Enikő ,

, Pintér Tibor ,

, Kállay-Saunders András

és Kozma Orsi estek ki.

A második adás abban is hasonlított az elsőre, hogy szintén volt vendégzsűritag: Hans Sigl, A hegyi doktor című osztrák-német sorozat főszereplője után az uruguayi Natalia Oreiro, a Vad angyal sztárja, akit Horváth Tamás is megtestesített az este folyamán.