Sztárban Sztár All Stars: újabb négy versenyző számára ért véget a műsor

2025. 09. 15. 06:47
Natalia Oreiro zsűrizte a magyar sztárokat.

Vasárnap második adásával folytatódott a TV2-n a Sztárban Sztár All Stars, ahol az előző évek Sztárban Sztár-versenyzői ismét más sztárok bőrébe bújnak több adáson keresztül. Előző héten négy versenyzőtől kellett elbúcsúznunk (Kocsis Tibor, Nagy Adri, Wolf Kati és Galambos Dorina), és ez ezúttal sem volt másképp:

  • Muri Enikő,
  • Pintér Tibor,
  • Kállay-Saunders András
  • és Kozma Orsi estek ki.

A második adás abban is hasonlított az elsőre, hogy szintén volt vendégzsűritag: Hans Sigl, A hegyi doktor című osztrák-német sorozat főszereplője után az uruguayi Natalia Oreiro, a Vad angyal sztárja, akit Horváth Tamás is megtestesített az este folyamán.

Natalia Oreiro tanácsokkal látta el Horváth Tamást, aki az ő bőrébe bújik a Sztárban Sztár All Starsban
A Vad angyal sztárja lesz a műsor e heti vendégzsűrije.

 

