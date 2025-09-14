Natalia Oreiro tanácsokkal látta el Horváth Tamást, aki az ő bőrébe bújik a Sztárban Sztár All Starsban

Különösen nehéz dolga lesz a mai Sztárban Sztár All Stars adásban Horváth Tamásnak, aki Natalia Oreiro, a Vad angyal című szappanopera főszereplőjét testesíti meg, és produkcióját élőben nézi majd maga a színésznő is. Sőt, mivel Oreiro vendégzsűriként lesz jelen, értékelni is fogja Horváth előadását.

Az uruguayi énekesnő egyébként már Budapesten van, szombaton egy közönségtalálkozón is részt vett. A Borsnak pedig azt is elmondta, a zsűrivel már megismerkedett, a szereplőkkel viszont még nem, de sok jót hallott már a műsorról. Horváth tamásnak is üzent.

Annak az énekesnek, aki engem alakít elsősorban sok sikert kívánok! Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, amit tanácsolni tudnék neki, hogy élvezze az előadást, legyen felszabadult, táncoljon! Illetve van egy konkrétum is, hogy a dal egyik részleténél lehet hallani, hogy erőteljesebben megnyomom a szöveget, abba ő is vigyen nagyobb erőt

– magyarázta, hozzátéve, hogy a külsőt illetően a legfontosabb ismertetőjegyének az anyajegyét és a hullámos haját tartja, illetve hogy nagyon szeret pirosat viselni.

Natalia Oreiro 2000-ben már járt hazánkban, arról a látogatásáról így írtunk nemrég: