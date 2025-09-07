Lola: Létezik egy olyan generáció, aki azt érzi, hogy mindenről véleményt kell mondania

Őszre várja a kislányát Lola, aki a nagy hírt még áprilisban osztotta meg követőivel az Instagramon. Az énekesnő nemrég kismamafotózáson járt, megosztott képei mellett pedig hosszan írt arról, hogy tapasztalatai szerint egy várandós nő külsejéről szinte mindenkinek megvan a véleménye az interneten.

A fiatalabb generáció elfogadóbb és empatikusabb, ezért veled együtt örülnek. Sőt! Boldogan megosztják veled a saját élményeiket. Szeretik a különleges, kicsit más dolgokat. Már bátrabban vállalják a pocakot, nem érzik, hogy rejtegetni kellene. Nem várják el, hogy egy nő a várandósság alatt visszafogott és szentéletű legyen

– fogalmazott Lola, aki szerint ha az említett generáció tagjainak valami nem tetszik a neten, egyszerűen tovább görgetnek, nem akarnak mindenáron belerúgni a másikba.

Azonban létezik egy olyan generáció, aki azt érzi, hogy mindenről véleményt kell mondania. Meg kell osztania, hogy rondának lát. Szerinte egy normális terheshas nem így néz ki. Egyébként is egy valamire való nő ilyenkor terhes ruhákat hord. Mert azt kell! Megjegyzik, hogy mennyivel aranyosabb kislány voltál 17 évesen, azóta teljesen kifordultál magadból, hogy itt mutogatod magad. Van, aki azt gondolja, hogy egy állapotos nőnek egyszerűen el kellene tűnnie a színről, hiszen senkire nem tartozik, hogy babát vár, és ez csak magamutogatás. És mégis, egy nő hogyan hordhat ebben az időszakban feketét? Miért sminkeli magát? Még fodrásznál is volt és a haját is befestették? Micsoda? Sportolsz? Te normális vagy?

– sorolta az énekesnő, aki szerint viszont ha az említett dolgok elmaradnak, akkor megjegyzik, hogy „bizony nem kellene ennyire elhagynod magad”.

Ha 8 hónapos terhesen még színpadon állsz, akkor egyáltalán minek kellett az a gyerek, ha már otthon vagy, akkor fogalmad nincs arról, milyen az igazi munka… Voltak, akik megírták nekem, hogy csalódást okoztam nekik, sosem gondolták volna, hogy ilyen leszek. Ők nem is ismernek, soha nem találkoztak velem személyesen, egyszerűen él a fejükben egy kép egy általuk ismert cuki, rózsaszín felhőben lebegő kislányról, aki sosem voltam.

Mint mondja, a sok pozitív és kedves üzenet mellett számos olyan megjegyzést is kap, melyeket fentebb említ. Bevallása szerint eleinte nagyon rosszul estek neki a hasonló kommentek, mostanra viszont inkább érdekes társadalmi jeleségnek tartja ezeket. Hozzátette: bár sokan nem tudják, hosszú évekre volt szüksége ahhoz, hogy megszeresse és elfogadja a külsejét, aminek sok oka volt. Huszonévesen például tortúrának élte meg, ha a fürdőruhát kellett húznia, és a színpadon is igyekezett olyan darabokat viselni, amik sokat takartak. Ha pedig néha többet mutató ruhában látta a közönség, előtte a stylistja órákig győzködte, hogy jó lesz ez így.

Nem szerettem és szégyelltem a testem. Számomra nagyon felszabadító érzés, hogy most, az összes plusz kilómmal, a pocakommal és nagyon messze a top formámtól annyira jól érzem magam a bőrömben nőként, mint talán soha. Ezért büszkén mutatom meg nektek ezeket a képeket. Mert szeretem őket. Minden nő és minden kismama más és más. Egyikünk többet változik ebben az időszakban, a másikunk nem. Van, aki tud sportolni, és van, akinek a séta is nehézséget okoz. Van, aki élvezi ezt az időszakot, és van, aki alig várja, hogy vége legyen. Ez mind teljesen rendben van!

Posztja végén a kismama kiemelte: ami nincs rendben, az a minősíthetetlen stílusú kommentelés és internetes bántalmazás, ami sokkal többet árul el a kedves felhasználóról, mint gondolná.

Nagyon bízom benne, hogy egyszer nálunk is trend lesz az igazi női összetartás. Amikor a generációk felemelik egymást, nem a sárba tiporják. 🙏🏼 Én már látok erre jeleket. ❤️

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ✨L O L A✨ (@lolamusicofficial) által megosztott bejegyzés

Korábban Szőcs Renáta énekesnő is hasonló tapasztalatokról számolt be a közösségi oldalán, amikor a második gyerekével volt várandós: