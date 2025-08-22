vv seherezádékultsár vivien
VV Seherezádé friss fotókon mutatta meg újszülött kisfiát

2025. 08. 22. 08:49
Kultsár Vivien (azaz VV Seherezádé, a ValóVilág 4. szériájának egykori játékosa) a napokban az Instagram-oldalán tudatta, hogy 20 óra vajúdás után megszületett férjével közös első gyerekük, egy kisfiú.

Az édesanya nemrég ugyancsak az Instagramon jelentkezett be, egy csokor fotót és videót posztolt újszülöttjéről.

Sziasztok! Szeretnék bemutatkozni. ☺️ Kultsár Noah Liam vagyok, anya & apa legnagyobb boldogsága. ❤️Augusztus 14-én este érkeztem meg 🦁 pontosan egy hete. Anyának nem volt könnyű dolga a szüléssel, de erről hagyom majd őt mesélni nektek. Ne haragudjatok, hogy anyu most picit el volt tűnve, de minden energiáját rám fordította az elmúlt pár napban, arra összpontosított, hogy kialakuljon neki a rutin & összeszokjunk. Na de képzeljétek, anya és apa kiválasztotta a kedvenc képeit rólam, és úgy döntöttek, megmutatjuk nektek, mert nagyon büszkék és nagyon szerelmesek belém. Puszi-pacsi mindenkinek, Noah Liam

– fűzte hozzá a felvételekhez az egykori realityszereplő.

Kapcsolódó
Megszületett VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien első gyereke
A VV negyedik évadában ismerhettük meg.

