Szerencsekerék: három betűt kellett volna kipótolnia a versenyzőnek, de elbukott a fődíj játékban

TV2
admin Grósz Petra
2025. 08. 20. 08:10
TV2

A Szerencsekerék kedd esti adásában Milán jutott el a fődíj játékig: a „poénlesen” témakörben a megadott betűk után mindössze három karaktert kellett volna kipótolnia, de nem jött rá időben, hogy a megfejtés a kandi kamera volt – ami miatt a nézőtéren ülő közönség hangot is adott csalódottságnak.

Az a baj, hogy ezt otthon megfejti az ember. Mikor itt van, ebben a szituációban…

– magyarázta a játékos, mire a műsort vezető Kasza Tibi azt felelte:

„Hidd el, megmondom őszintén, most ketten vagyunk, aki azt gondolja, hogy jobb lett volna, ha otthonról nézed…”

Milánnak – aki végül közel másfél millió forintot bukott a helytelen megfejtés miatt – később a szerencselány, Balogh Eleni is beszólt. Miután Kasza Tibi többször is szívtiprónak nevezte a versenyzőt, és megkérdezte a szerencselányt, beindult-e nála valami vibrálás, utóbbi azt mondta a játékosnak, ő elhiszi, hogy szívtipró, de nem nála.

