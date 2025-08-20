Szerencsekerék: három betűt kellett volna kipótolnia a versenyzőnek, de elbukott a fődíj játékban

A Szerencsekerék kedd esti adásában Milán jutott el a fődíj játékig: a „poénlesen” témakörben a megadott betűk után mindössze három karaktert kellett volna kipótolnia, de nem jött rá időben, hogy a megfejtés a kandi kamera volt – ami miatt a nézőtéren ülő közönség hangot is adott csalódottságnak.

Az a baj, hogy ezt otthon megfejti az ember. Mikor itt van, ebben a szituációban…

– magyarázta a játékos, mire a műsort vezető Kasza Tibi azt felelte:

„Hidd el, megmondom őszintén, most ketten vagyunk, aki azt gondolja, hogy jobb lett volna, ha otthonról nézed…”

Milánnak – aki végül közel másfél millió forintot bukott a helytelen megfejtés miatt – később a szerencselány, Balogh Eleni is beszólt. Miután Kasza Tibi többször is szívtiprónak nevezte a versenyzőt, és megkérdezte a szerencselányt, beindult-e nála valami vibrálás, utóbbi azt mondta a játékosnak, ő elhiszi, hogy szívtipró, de nem nála.