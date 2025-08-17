jeffrey vappielatoya cantrellnew orleanscsalás
Szeretőjével való románcára költötte a közpénzt New Orleans polgármestere

2025. 08. 17. 10:46
Elvileg a testőr csak a munkáját végezte.

New Orleans polgármesterét és testőrét csalással és korrupcióval vádolják, az ügyészség szerint közpénzt használtak fel kapcsolatuk elősegítésére – írta a BBC.

A hatóság szerint LaToya Cantrell 2021 októbere óta ápolt „személyes, bensőséges kapcsolatot” Jeffrey Vappie-val, és a férfi egészen 2024 júniusi nyugdíjba vonulásáig 14 belföldi és külföldi – elvileg hivatalos – úton voltak, amiket valójában „személyes tevékenyégeikre” fordítottak.

Ezek között volt például egy kaliforniai szőlőbe tett látogatásuk is, ahol egy borkóstolón is részt vettek, és ami az adófizetők 70 ezer dollárjába (23 millió forintjába) fájt.

Amikor Cantrellt ezekről az utazásokról kérdezték, korábban azt mondta, hogy a Covid-járvány miatt biztonsági okokból vitt magával testőrt. Az ügyészek vitatják ezt az állítást, és olyan eseteket hoztak fel, mikor egyedül utazott.

Mikor New Orleansben tartózkodtak egy, a város tulajdonában levő ingatlanban éltek közösen, az együtt töltött idejükben Vappie, ahogy az utazásaik alatt is, elvileg szolgálatban volt, és védelmi munkájáért kapta a fizetését.

Michael Simpson ügyész a CBS News-nak azt nyilatkozta, hogy nem a kapcsolatuk a bűncselekmény, hanem hogy

egy évek óta tartó csalási rendszert tartottak fent. Kihasználva hatalmukat és tekintélyüket, közpénzeket használtak fel személyes célokra.

Kapcsolatukról egy fénykép is készült, egy állampolgár készített fotót arról, ahogy együtt vacsoráznak egy étteremben, miközben a testőr elvileg szolgálatban volt. Az ügyészség szerint Cantrell ekkor feljelentést tett és távoltartási végzést kért a fotózó illetővel szemben.

A párt azzal is vádolják, hogy megfélemlítették a beosztottjaikat, hazudtak FBI-ügynököknek, és hamis vallomásokat tettek egy esküdtszék előtt.

Ha bűnösnek találják őket, bármelyik vádpont több év börtönbüntetést, valamint akár 250 000 dolláros (85 millió forintos) pénzbírságot is maga után vonhat.

A demokrata Cantrell New Orleans első női polgármestere a város 300 éves történetében, 2018 óta tölti be ezt a tisztséget. Januárban távozik hivatalából.

