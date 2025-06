Völgyi Zsuzsit bosszantja, hogy szakítása után huszonéves férfiak próbálják meghódítani

Völgyi Zsuzsi a héten osztotta meg a nyilvánossággal, hogy 18 évvel fiatalabb párjával, Kökény Tamással három év után a szakítás mellett döntöttek. Bár az énekesnő kiemelte, hogy a köztük lévő korkülönbség miatt hosszútávon nem lehetett működőképes a kapcsolatuk, most azt mondja, mégis főként huszonéves férfiak üzengetnek neki a közösségi oldalán.

– mesélte a Borsnak Völgyi, aki bevallása szerint egyelőre nem áll készen egy új kapcsolatra. Bár jól van, el kell gyászolnia a mögöttük álló három évet, így most egy darabig a kislányára és saját magára szeretne összpontosítani.

Kicsit mókásnak, de inkább talán bosszantónak érzem, hogy leginkább huszonéves srácoktól kapok üzeneteket. Értem én, hogy Tamással valóban megpróbáltuk a dolgot a tizennyolc év korkülönbség ellenére is, de továbbra sem gondolom, hogy ez lenne a megfelelő leosztás egy kapcsolatban. Sőt, most gondolom csak igazán, hogy leginkább a saját korosztályom lenne számomra az optimális. Hangsúlyozni szeretném, hogy Tamás korát nem hibaként rovom fel, ahogyan a sajátommal sincsen semmi bajom. Egyszerűen csak kiderült, hogy ami úgy tűnik, hogy nem működik, az nem is működik