Király Viktor elmondta, mit tesznek feleségével azért, hogy jól működjön a házasságuk

A napokban negyvenéves lett Király Viktor, a Megasztár 4 nyertese. Az énekes a Blikknek elmondta, sokáig rettegett ettől a kortól, mostanra azonban sikerült megbarátkoznia vele.

Sokan mondták, hogy ez a legszebb férfikor és egy új élet kezdete, így én is fordulópontként fogom fel. Arra gondolok, hogy mennyi új kihívás és feladat várhat még rám

– fogalmazott Király, aki másfél év különélés után nemrég rendezte kapcsolatát feleségével, Virág Anitával. Újra együtt élnek hármasban kisfiukkal, és több időt és energiát fordítanak a házasságukra, amiben annak idején az okozta a válságot, hogy gyermekük születése után eltűnt a romantika az életükből, nem jutott elég idejük egymásra.

Egy házasság sorsa mindig két emberen múlik, és azt gondolom, az újrakezdés után mind a ketten sokkal többet fogunk tenni a házasságunkért, mert nem várhatjuk el, hogy csak az egyikünk változzon. Én személy szerint igyekszem megtanulni, gyakorolni a türelmet és jobban odafigyelni a feleségemre. Több közös programot szervezünk hármasban és kettesben is. Nem könnyű a munkát, a családot és a házasságot összhangba hozni, de rájöttünk, férfiként és nőként is muszáj együtt lennünk, mert ez eddig elmaradt. Most azon vagyunk, hogy legyenek rendszeres randi estéink, amikor csak egymásra fókuszálunk