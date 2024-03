„Ez az, amit akartam!” – Hilary Swank visszaszólt azoknak, akik a szülőségről panaszkodnak neki

Hilary Swank ikrei lassan egyévesek lesznek. A színésznő most a Today with Hoda & Jenna című műsorban mesélt az anyaságról, amire mint mondja, egészen kislánykorától vágyott – írja a People. A műsorvezetők érdeklődésére elárulta, áldásént tekint arra, hogy 49 évesen adott életet a lányának és a fiának, úgy véli ugyanis, hogy most olyan módon tud rájuk fókuszálni, ahogyan korábban talán nem tudott volna, miközben mindent képes megadni nekik.

Nem tudom, mert nem éltük át ezt fiatalabb korunkban, de azt hiszem, most van bennem valami, ami miatt úgy tudok rájuk koncentrálni, ahogyan annak idején nem tudtam volna

– magyarázta Swank, aki elismerte, hogy néhány szülői közhelyet, mint például azt, hogy „soha többé nem alszol”, igaznak vél, de hangsúlyozta, hogy nem ért egyet mindennel, amit másoktól hall a témában.

Sok a panaszkodás. »Úristen, oda az életed! Elrabolják, amíg iskolások nem lesznek.« Én erre azt mondom, ez az, amit akartam, jó! Raboljátok el a francba!

– mondta a műsorban a színésznő, aki néhány héttel ezelőtt egy interjújában arról is beszélt, hogy a karrierje beindulása előtt volt egy olyan időszak az életében, amikor az édesanyjával egy kocsiban éltek.