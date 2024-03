Next Top Model Hungary: Betegsége miatt volt kénytelen feladni a versenyt Bíborka

Vasárnap startolt el a Next Top Model Hungary új évada. Pásztor Bíborka a bemutatkozásakor megosztotta a zsűrivel, hogy korábban évekig modellkedett, ám 2018-ban fel kellett adnia a hivatását, mert endometriózissal diagnosztizálták, ami komolyan befolyásolta a mindennapjait.

Négy éven keresztül nem tudtam csinálni semmit. Párom vitt mosdatni is, mert babapózban tudtam csak élni. Görcsökkel és fájdalmakkal járt, és természetesen vérzéssel. A családom soha semmiben nem támogatott

– mondta a versenyző, aki a zsűri érdeklődésére elárulta: azért jelentkezett a műsorba, hogy rájöjjön, képes-e már a visszatérésre, és tud-e stresszhelyzetben bizonyítani, miközben bizonyítani akar a családjának, és büszkévé szeretné tenni a párját is.

Bár Pásztor kijelentette, tisztában van vele, hogy nem 100 százalékos, hangsúlyozta, hogy nagyon szeretné megpróbálni a versenyt, a zsűrit pedig meg is győzte. Ám amikor elérkezett a válogató második fordulója, ismét visszatért a fájdalma.

Pedig most kezdtem jól lenni, lelkileg is. Pszichológushoz is jártam emiatt, poszttraumás stresszem lett a betegség miatt. Úgy gondolom, lelkileg nem fogom tudni végig csinálni. Ha lelkileg nem megy, akkor testileg sem.