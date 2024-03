Eva Mendes Instagram-posztban sürgette Ryan Goslingot, hogy siessen haza az Oscar-gáláról, mert le kell fektetniük a gyerekeiket

Magyar idő szerint hétfő hajnalban osztották ki a 2024-es Oscar-díjakat. Idén Ryan Gosling is esélyes volt az aranyszoborra, a legjobb mellékszereplők listáján szerepelt a neve a Barbie-ban nyújtott játékáért. Színpadra lépett továbbá a film I’m just Ken című dalával is, ami szintén jelölt volt. Végül sem a dal, sem a színész nem kapott díjat, a jelenlévők viszont a gála legnagyobb buliját köszönhették az előadásának.

Bár Goslingnak és feleségének, Eva Mendesnek nem szokásuk együtt mutatkozni a vörös szőnyegen, legfrissebb Instagram-bejelentkezései szerint a színésznő is támogatta férjét a gála kulisszái mögött – egy fotó erejéig a színész pink zakójába is belebújt, amit az I’m just Ken előadása közben viselt.

Egészen az Oscarig vitted Kent. Most gyere haza, le kell fektetnünk a gyerekeket!

– írta a kép mellett a színésznő, akinek két lánya született Goslingtól: Esmeralda 9, Amanda pedig hétéves.

