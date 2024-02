Folytatódik a kikövetési hullám: a tüntetés óta legalább 4000 követőt veszített Curtis az Instagramon

Február közepétől kezdve több 24.hu-s cikkben is foglalkoztunk Curtisszel, illetve az Odakint most szörnyek járnak címen a gyermekek és áldozatok védelmében szervezett civil, politikai pártoktól független tüntetéssel kapcsolatos megszólalásaival.

A történet azzal kezdődött, hogy az újpesti rapper neve is felkerült a demonstrációt támogatók listájára, ő azonban nem sokkal később jelezte: tévedés történt, ő ugyanis nem adta a nevét semmilyen megmozduláshoz. Ezt követően üzengetésbe kezdtek Osváth Zsolttal, az esemény egyik szervezőjével. Curtis azt állította, Osváth hazudik, majd azt mondta, politikai tartalma miatt nem vesz részt a tüntetésen.

A rapper a tiltakozás napján Instagram-történetben hazug bandának nevezte az eseményen résztvevő tömeget, majd reggelre törölte a posztot. Másnap Curtis ott volt Orbán Viktor évértékelőjén, és meg is magyarázta, miért ment el:

Gyerekkorom óta fideszes vagyok, ami nem is volt titok soha! Több interjúban is elmondtam már. Igaz, a nagy liberálisok addig azok, ameddig ugyanazt fújod, amit ők.

Múlt héten megnéztük, a történtek hogyan hatottak az előadó közösségi médiás jelenlétére: akkor azt láttuk, öt nap alatt 2730 követőt veszített. Kíváncsiak voltunk, azóta változott-e valamit a helyzet Curtis Instagramján: úgy fest, hogy nem, mert

a tüntetés óta 3984, azaz csaknem négyezer követőt elveszített.

Ez az érték persze magában foglalja azt is, hogy a Curtis munkásságával újonnan megismerkedők közül biztosan be is követték valamennyien. Alakíthatja továbbá a számokat, hogy a rapper a vasárnapi Újpest–Ferencváros NB1-meccsről is posztolt: