Curtis: Nem parádézom a politikai hovatartozásommal, nem terveztem díszfideszesnek lenni, mint sok ismert ember

Az Újpest-Fradi 0-5-tel ért véget vasárnap, Curtis is kilátogatott a mérkőzésre a kisfiával, majd a meccs után elmagyarázta, miért nem érdekli a végeredmény.

Egy másik posztja alatt kommentelők keresték a konfliktust a rapperrel, hogy miért fotózkodott Kubatov Gábor Fradi-elnökkel néhány hete Orbán Viktor évértékelőjén. Kommentben adott választ Curtis, sőt, még arra is kitért, miért rúgta össze a port Gáspár Győzővel néhány hónapja.

Győzikébe azért álltam bele, mert soha életében nem volt fradista, de most úgy viselkedik, mintha világ életében oda járt volna. És ezt csak is azért teszi, mert divat. Plusz nyilván előnyöket szeretne szerezni ezzel is. Vele ellentétben én nem parádézom a politikai hovatartozásommal sem. Ti kaptátok fel ezt is! Nem terveztem díszfideszesnek lenni, mint sok más ismert ember.