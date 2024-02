Gáspár Laci, Curtis és Lotfi Begi újragondolták az Edda 1986-ban megjelent dalát, a klipben Pataky Attila is feltűnik

38 évvel ezelőtt jelent meg az Edda Éjjel érkezem című dala: a számból most Lotfi Begi, Gáspár Laci és Curtis készítettek feldolgozást, aminek klipje szerda délután debütált a YouTube-on, egy cameo erejéig pedig az eredeti előadó, Pataky Attila is feltűnik az utolsó képkockákon.

Az újragondolt dal születéséről a Blikknek meséltek a zenészek. Lotfi Begi és Gáspár Laci még 2020-ban dolgoztak együtt a Hurrikán című dalon, melynek felvételénél utóbbi jelezte, hogy van egy ötlete, amit helyben elő is adott a basszusgitárjával. A DJ-producernek tetszett a dolog, de a terv évekre a fiókban maradt. Tavaly viszont Lotfi Pataky Attilával is készített egy feldolgozást, ennek nyomán vált aktuálissá, hogy ismét elővegyék Gáspár ötletét. Az eredeti szerzőknek végül csak akkor számoltak be arról, mit terveznek, amikor már elkészült a kész demóváltozat.

Számomra kétfajta dal létezik – függetlenül attól, hogy elektronikus zene vagy sem –, tetszik vagy nem tetszik. Lotfi Beginek is ezt mondtam: készülj arra, hogyha nem tetszik, akkor azt megmondom kerek-perec, de amit csináltak a srácok, valamiért megfogott. Ennyi. Tetszik az igényessége, tetszik az is, ahogy a mai zenei elvárásoknak mesterien megfelel; gondos odafigyeléssel, átéléssel, alázattal nyúltak a dalhoz. Gáspár Laci éneke szintén megfogott, mert megvolt benne az az empátia a dalhoz, amit elvártunk Gömével együtt. Ez a közös munka a legek találkozása volt

– mondta a Blikknek Pataky, aki a klip forgatásán is részt vett, ezzel örök élményt okozva Gáspár Lacinak.

Odajött hozzám és azt mondta, »gratulálok, hogy így tudtál hozzányúlni a dalhoz, nem lett kiforgatva, de a te személyedhez lett alakítva. Támogatni akartalak, tudtam, hogy jól fog esni, ezért jöttem el«

– árulta el az X-Faktor egykori mentora.

Ami Curtist illeti, a rapper új verzékkel egészítette ki a’80-as években megjelent dalt. Mint mondja, nagy tisztelője Pataky Attila munkásságának, nagyra tartja továbbá Gáspár Lacit is, a producerrel pedig évek óta barátok. Hangsúlyozta: boldog, hogy szövegíróként és előadóként is részt vehetett a projektben, amit ide kattintva lehet meghallgatni.