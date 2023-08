Ez történik, ha valaki meghal egy repülőgépen

Egy pilóta és egy légiutas-kísérő mesélte el.

Ahol ember van, ott halál is, nem kivétel ez alól a repülőgép sem. És bár a fedélzeten mindenki abban reménykedik, ez nem akkor fordul elő, mikor ő is rajta van a gépen, ebbe beleértve a légiutas-kísérőket és a pilótákat is, a légitársaságoknál meg van határozva, hogy kell ilyen esetben eljárni.

A Newark Advertisernek nyilatkozta egy pilóta, hogy ilyenkor a „lehető legtiszteletreméltóbb helyre” helyezik az elhunytat. Ez egy hosszútávú járaton, az egyik stewardess helye vagy egy tartaléksor.

Ha ez nem lehetséges, letakarjuk egy pokróccal. Folytatjuk az utunkat a célállomás felé

– idéz a lapból a Mirror. Azt már Sheen Marie légiutas-kísérő teszi hozzá a TikTokján, hogy lehetőleg titokban tartják a történteket a többi utas előtt.

Ő hosszútávú utakra repül, az óceán felett meg több óra is lehet, míg le tudnának szállni valahol.