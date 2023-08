Ada: Volt idő, amikor nem mentem ki az utcára összefogott hajjal a füleim miatt

Az orrára is kapott megjegyzéseket, de mára elengedte ezeket.

Pintér Adrienn a minap a Blikknek adott villáminterjút, melyben a korábbi, külsejével kapcsolatos bizonytalanságairól is beszélt. Mint mondta, úgy véli, tökéletes nő nem létezik, de a közösségi oldalakat nézve ő is hajlamos beleesni abba a hibába, hogy azt gondolja, mindenkinek csodálatos az élete, a bőre és a haja. Jól tudja viszont, hogy ez nem igaz, így a saját platformjain szereti megmutatni, hogy mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai – neki is.

Szerintem egy nő sosem elégedett magával igazán. Volt idő, amikor nem mentem ki az utcára összefogott hajjal a füleim miatt, de az orromra is kaptam már megjegyzéseket. Ezeket mára elengedtem. Vannak napok, amikor jóban vagyok magammal, és van olyan is, hogy elégedetlenebb vagyok, ez sok mindentől függhet

– magyarázta a műsorvezető, aki szerint a manapság használt filterek és retusalkalmazások akár drasztikus diétákba, vagy depresszióba is hajszolhatják az embereket. Úgy véli, mindig az egészségre és az egyensúlyra kell törekedni, hogy az ember jól érezhesse magát a bőrében. Ez viszont mint mondta, mindenkinek mást jelent.