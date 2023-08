Schumacher Vanda a celebrandis szerelmi háromszögről: Nagy lelki mélységeket és magasságokat éltem meg

Azt ígéri, ki fogja fejteni, mi alapján döntött Aba és Ibrahim között.

Schumacher Vanda a Reggeliben mesélt a Celebrandiban szerzett tapasztalatairól. Mint elmondta, egyáltalán nem játssza meg magát a műsorban, de szerinte nagyon nehéz kamerák előtt randizni.

Van bennem egy ilyen kettős érzés, hogy: oké, mégis tévé, meg akarom mutatni, én vagyok a kemény csaj, akit senki sem csesztethet, senki sem bánthat, és azt mondja a csávónak, hogy »Te most leülsz, és kussolsz«, és akkor ez úgy van. De közben én nem ezt keresem egy párkapcsolatban. Miért játszanám az erős nőt akkor, hogy ha én ezt valójában nem úgy akarom? Komolyan gondolom a randizást, és hogy az igazit is megtalálhatom itt, szóval minek játszanám meg magam?

– magyarázta a színész-műsorvezető, majd azt is elárulta, mit keres egy párkapcsolatban.

Azt, hogy én is nő lehessek. Mert az oké, hogy jövök-megyek a nagyvilágban, de nálam is van az a pont, amikor kicsit nyűgös vagyok, elanyátlanodom, nem tudom. Nyilván mindent meg tudok oldani, és jót is tesz az egómnak meg a személyiségemnek, hogy azt érzem, bármi nehézség jön, megoldom. De azért sokkal könnyebb úgy élni, ha az ember számíthat a párjára.

Schumacher arról is beszélt, hogy két celebrandis randipartnerével, Abával és Ibrahimmal is jól kijön, és most azon vacillál, melyiküket válassza. „Az észre vagy a szívre hallgassak?” – tette fel a költői kérdést. A beszélgetés későbbi részéből kiderült, hogy a döntést valójában már meghozta. Arról, hogy mi várható a következő részekben, így nyilatkozott:

Izgalmas lesz. Nagy lelki mélységeket és magasságokat fogok megélni, és ki is fogom fejteni, hogy miért hozom meg azt a bizonyos döntést, hogy melyik sráccal fogom folytatni. Szóval kiderül, hogy mi lesz a szerelmi háromszöggel Aba, Ibrahim és köztem.

