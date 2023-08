Radics Gigi: Úgy döntöttem, a kislányom édesapjával külön utakon folytatjuk

Radics Gigi csütörtök délelőtt azt közölte Instagram-posztjában, hogy külön utakon folytatják párjával, akivel egy közös gyerekük született.

Mindig harcoltam azért, hogy a magánéletem magánélet tudjon maradni és ez most sincs, és a jövőben sem lesz másképp. Viszont történtek az életemben változások, amit szeretnék megosztani veletek, a követőimmel. Úgy döntöttem a kislányom édesapjával kapcsolatban, hogy elválnak útjaink, és külön utakon folytatom tovább az életemet. Nehéz döntések ezek az életben, amiről az ember nem szívesen mesél. A legfontosabb továbbra is a kislányunk felhőtlen boldogsága, így a nevelését ezután is közösen folytatjuk tovább. Mindkettőnk részéről az az álláspont, hogy Bella továbbra is kapja meg a végtelen szülői szeretetet, törődést és figyelmet.