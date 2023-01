Jamie Lee Curtis és Colin Farrell is covidos lett a múlt heti Golden Globe után

Többen megfertőződtek a díjátadón.

Számos híresség számolt be arról, hogy pozitív lett a Covid-tesztjük a január 10-i Golden Globe-gála után, adta hírül a BBC. Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis és Michelle Pfeiffer is a díjátadón kaphatták el a vírust. Többeknek a vasárnapi Critics Choice Awards-ot is ki kellett hagyniuk, ahol Pfeiffer például életműdíjat adott volna át Jeff Bridges-nek.

A lap arról ír, a mostani díjátadószezonban következetlenek a tesztelésre, oltásra és maszkviselésre vonatkozó szabályok, egyes eseményeken semmilyen biztonsági intézkedést nem vezettek be, míg például a Golden Globe-on és a Critics Choice Awardson való részvételhez kötelezővé tették a tesztelést és az oltás igazolását.