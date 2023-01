Piqué nem hagyja magát kinevetni, visszavágott a dalban üzengető Shakirának

Múlt héten jelent meg Shakira legújabb száma, amiben félreérthetetlen módon üzenget csalfa exének, a spanyol labdarúgó Gerard Piquének. A dalban az énekesnő márkahasonlatokkal érzékelteti, hogy volt párja mekkora minőségbéli visszalépést tett azzal, hogy lecserélte őt egy huszonéves barátnőre.

– hallható többek között a dalban, ami sorra dönti meg a lejátszási rekordokat, a YouTube-on már több mint 120 millió megtekintésnél jár.

A focista nem tűrte csendben a megaláztatást, a hétvégén a dalszövegben is említett Renault Twingo típusú autóval érkezett egy barcelonai eseményre, írta meg a Daily Mail. Piqué mosolyogva szállt ki az olcsónak titulált kocsiból, és láthatóan egyáltalán nem zavarta, hogy a parkolóban az övén kívül csak luxusautók vannak.

Egyes források szerint Gerard Piqué a napokban partneri szerződést is kötött a Renault-val és a Casióval.

Pique arrived to work in a Twingo 🚗😮

Shakira said in her latest song that Pique swapped a Ferrari for a Twingo. pic.twitter.com/jHGmZcbUBp

— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2023