„Lenne egy éttermem, azt vezetném, és közben influencerkednék, ott lennék a tévében”

A 24.hu új videósorozatában, a Mielőtt végleg felnövünkben magyar fiatalok útkeresését mutatjuk be csütörtök esténként. A harmadik részben a pincértanuló Johanna mesél a hírekről és az oltáshoz való viszonyáról, szimpatikus és ellenszenves melegekről, csonka családról és jövőképekről, arról, hogy össze kell-e öltöznie egy párnak a wellnessben, és lehetnek-e együtt boldogok Fajszon, ha egyikük magyar, a másikuk roma származású.

A Compact TV stábja által készített videósorozat hét szereplőn és történeten keresztül mutatja be, hogy hogyan látják a világot, a közéletet és a jövőt a mai huszonévesek, akik bár mind más háttérrel és életfelfogással rendelkeznek, sok szempontból nagyon hasonló kérdésekkel találják szembe magukat a felnőtté válás küszöbén.

Balogh Rita és Akar Péter rendezők egy éven át tartó kutatómunka során találták meg azokat a szereplőket akiknek történetén keresztül betekintést nyújthatnak abba, hogyan gondolkodnak a mai fiatalok. A szereplők között lesz csillogásra és hírnévre vágyó tini, aki a konteók és előítéletek világában keresi a maga igazságát; egy kis dunántúli faluból francia elitegyetemre készülő fiú, aki az egész családját megtanította az elfogadásra; a zenei karrierjén dolgozó, de elvágyó FőzeLAKE (ez, a nyitó epizód már megjelent); huszonéves kutyakiképző, akit a transzgenerációs kérdések foglalkoztatnak; minden idejét vállalkozásának szentelő startupper és balett táncosból lett villanyszerelő, akit az áramkörök jobban izgatnak a rivaldafénynél.

A harmadik epizód szereplője, a fajszi Johanna álma, hogy egy napon menő influenszer legyen, de az online világ tartogat számára meglepetéseket, például amikor egy fiú pikáns képekkel bombázza. Egyéb kihívásokkal is szembe kell néznie: barátaival vitatkozik az oltás beadatásáról, és édesapjának és barátainak is szúrja a szemét, hogy egy roma fiúval jár, ami így benne is felvet kérdéseket.